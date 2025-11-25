聽新聞
聯結車在國道變換車道不當側翻 飲料罐掉滿地駕駛受傷
國道3號南向206.9公里烏日路段今天凌晨發生車禍，聯結車疑變換車道時操作不當側翻，駕駛受傷，飲料罐掉滿地，肇事原因由國道警方調查中，肇事路段今天早上7時30分開放通車。
國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天凌晨2時32分，國道3號南向206.9公里烏日路段自撞車禍，38歲王姓男子駕駛聯結車行駛外側車道，欲變換車道下烏日交流道，疑致操作不當而側翻，造成駕駛受傷送亞大醫院治療。
事故於早上6時31分排除，烏日出口匝道於7時30分開放通車，造成車流回堵約1公里，相關詳細肇事原因仍待調查釐清。
七大隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。
