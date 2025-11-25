聽新聞
0:00 / 0:00
獨／桃竹快速道路CCTV大當機 光纖遭人為破壞修要40萬
台68東西向快速道路新竹南寮竹東線CCTV影像昨起大故障。公路局表示，位於桃園觀音台61線的光纖主幹線遭人為破壞，導致支線台61、66、68等桃竹路段設備失聯，公路局已報警並聯絡廠商，損失修復費用初估40萬，今天進場熔接修復。
台68快速道路南寮竹東線CCTV影像，今年3月以來屢傳故障，導致民眾上下班時想透過1968APP即時影像觀看路況卻看不到影像。又有民眾投訴，昨晚6時許因不知台68有連環車禍，上了快速道路卻塞在車陣動彈不得。
公路局表示，位於桃園觀音台61線的CCTV即時影像光纖主幹線遭人為破壞，導致整段設備失聯，公路局已報警並聯絡廠商，預計今天熔接修復，此次修復需重新熔接主幹線，粗估費用約40萬元。
公路局說明，由於主幹線光纖遭破壞，沿線監視器傳輸均透過光纖串接，影響範圍相當大，包括66、68皆為其支線，部分影像設備失聯導致無法觀看，由於是人為破壞，原因不明，警方已展開追查。
據了解，可能是民眾誤以為電纜內含銅線可拆賣，剪開後發現是光纖便離去，不過有2個地方遭破壞，也不排除不明人士惡作劇所為。
至於外界關心台68CCTV「時好時壞」有關，公路局表示，台68沿線樹木多，松鼠長牙時會亂啃，光纖被松鼠咬壞過好幾次，若要在光纖外部加裝松鼠咬不動的硬殼，需編列額外經費，但公路局年度維養預算仍須優先使用在會影響行車安全的項目。
公路局強調，本次CCTV大面積異常於前晚發生，昨早發現後已啟動緊急處置並要求廠商今日到場熔接修復，同時配合警方追查破壞者身分，盼加速恢復東西向快速道路即時影像功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言