聽新聞
0:00 / 0:00
屏東縣某偵查隊長涉霸凌、性騷 竟叫女警「喝農藥死一死」
屏東縣警察局近期剛爆出員警偷拍女警上廁所，近日又發生某分局偵查隊長疑涉霸凌、性騷女警，還嗆女警「喝農藥死一死」、「若喝不死，就去辦農藥行」等誇張言論，逼女警調離現職，該名隊長竟還找女警麻煩，疑涉性騷擾。縣警局指出，全案調查，該名隊長24日調離現職。
據了解，該名女警曾因工作與隊長討論，未料隊長竟口出惡言對女警說，「去喝農藥死一死」，發生爭執後竟嗆「喝不死的話，就去辦農藥行」，當時辦公室還有其他同事，同事們聽到隊長與女警對話，大家都傻眼了，隊長怎麼可以講出這樣話語。
該名女警之後多次與隊長因工作發生爭執，還曾被氣到哮喘發作，送醫掛急診，最後選擇調離偵查隊，改到派出所，未料隊長仍因工作業務交接問題，找女警麻煩，還出現疑似言語性騷擾，女警最後決定不再忍讓決定提告。
據了解，該名隊長領導統御高壓強勢，只要他一到該單位，該單位過沒多久就會出現「出走潮」，還曾發生下屬副隊長過世事件。
屏東縣警局表示，全案調查中，也報請檢方指揮偵辦，這名隊長已調離現職。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言