屏東縣某偵查隊長涉霸凌、性騷 竟叫女警「喝農藥死一死」

屏東縣警察局近期剛爆出員警偷拍女警上廁所，近日又發生某分局偵查隊長疑涉霸凌、性騷女警，還嗆女警「喝農藥死一死」、「若喝不死，就去辦農藥行」等誇張言論，逼女警調離現職，該名隊長竟還找女警麻煩，疑涉性騷擾。縣警局指出，全案調查，該名隊長24日調離現職。

據了解，該名女警曾因工作與隊長討論，未料隊長竟口出惡言對女警說，「去喝農藥死一死」，發生爭執後竟嗆「喝不死的話，就去辦農藥行」，當時辦公室還有其他同事，同事們聽到隊長與女警對話，大家都傻眼了，隊長怎麼可以講出這樣話語。

該名女警之後多次與隊長因工作發生爭執，還曾被氣到哮喘發作，送醫掛急診，最後選擇調離偵查隊，改到派出所，未料隊長仍因工作業務交接問題，找女警麻煩，還出現疑似言語性騷擾，女警最後決定不再忍讓決定提告。

據了解，該名隊長領導統御高壓強勢，只要他一到該單位，該單位過沒多久就會出現「出走潮」，還曾發生下屬副隊長過世事件。

屏東縣警局表示，全案調查中，也報請檢方指揮偵辦，這名隊長已調離現職。