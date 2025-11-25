國3南向烏日出口聯結車自撞翻車占全車道 成立緊急應變小組

高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號南向烏日出口，今天凌晨2時40分，發生1輛聯結車自撞翻車事故，占全車道，無回堵，用路人小心行駛。國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局表示，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。