國3南向烏日出口聯結車自撞翻車占全車道 成立緊急應變小組

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號南向烏日出口，今天凌晨2時40分，發生1輛聯結車自撞翻車事故，占全車道，無回堵，用路人小心行駛。國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局中分局表示，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需的應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。

國3南向烏日出口聯結車翻車事故。圖／取自高公局1968即時路況
國3南向烏日出口聯結車翻車事故。圖／取自高公局1968即時路況

