台中市府對面 工地吊掛電力軟管砸到車

台中七期百貨商圈旁建築工地，前天吊掛配電軟管遭強風吹落，砸中路過車輛，險象環生。記者陳秋雲／攝影 台中市西屯區惠中路一處施工大樓23日下午發生工安意外，一捲電力配管軟管自高處墜落，砸中地面一輛汽車。該處位於台中市政府正對面，又緊鄰七期百貨商圈，引發各界關切。台中市都發局表示，依建築法加重裁處3.6萬元，並勒令停工限期改善，後續須經第三方專業勘查，認定安全無虞後才准復工。

這處工地位於惠中路、市政北七路口，正好在台中市政府惠中樓正對面，緊鄰新光三越、大遠百，大樓前為進入2家百貨停車場的必經道路，假日人車眾多。昨天電力軟管吊掛時，有網友正好拍到，後來軟管疑因強風被吹落，讓下午經過該處的人直呼驚險。

都發局指出，事故工地的建照為地上33樓、地下9樓新建工程，事發時進行吊裝作業，強風造成物品鬆脫，1英吋電力軟管墜落，砸損1輛車，無人受傷，施工單位已與車主協議賠償。市府獲報後，要求工地全面檢討、改善，依違反建築法第63條首次原開罰1.8萬元罰鍰，因本案危及公共安全，依第89條加重處分3.6萬元。

中市都發局昨會同結構技師公會專案稽查，要求立即改善安全護網破損、補設施工架交叉拉桿、修復安全走廊破損、塔吊固索脫落等缺失。都發局長李正偉表示，已勒令停工，復工前須將「施工計畫書」與「安全防護計畫」，送交指定機關或專業團體審查，通過第三方專業技師公會勘驗，確認無安全疑慮方可復工。

該案起造人為臺億建築經理公司，承造人為日商華大成營造台灣分公司，目前施工進度至地上14樓頂板勘驗階段。市府擴大清查，本案承造廠在台中另有8案正在施工，日商華大成營造在台中另有1件工程，將逐案專案稽查。