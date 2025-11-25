后豐鐵馬道男童遭撞傷 救援困難

台中后豐鐵馬道前天發生男童與電動自行車擦撞，現場救護車無法駛入，警方騎機車與家屬「三貼」護送搭救護車送醫。圖／醫師徐浩恩提供 台中后豐鐵馬道前天7歲男童遭電動自行車撞擊倒地，右耳持續出血、意識不清。現場在隧道口，車道狹窄，救護車無法進入，加上無明確點位標示，最終只能由員警騎警用機車，協助家長抱傷童「三貼」跨越舊鐵橋，再轉送至遠處救護車，意外發生後，引發熱議。

后豐鐵馬道去年遊客數580萬人次，今年1到10月累計482萬人次，尤其假日更是車流絡繹不絕。前天下午，吳姓男子騎電動自行車撞傷走路的男童，經酒測吳男無酒駕，詳細肇事原因移交台中市警局交通大隊研判，目前男童住院治療中。

目擊的醫師徐浩恩表示，事發於前天下午3時20分，他與妻子騎乘親子電動自行車行經舊鐵橋至九號隧道南側入口時，看見孩童倒地，右耳持續冒血，一直尖叫、意識不清楚、無法溝通，他停下協助；他看到幼童瞳孔放大，對照光無反應，雖然四肢尚有活動無抽搐，但雙眼間斷往上翻白眼。

徐浩恩表示，雖然第一時間就叫救護車，但現場幾百輛自行車、電動車、觀光客川流不息，救護車開不進去，只能停在約700公尺，舊鐵橋另一端車道，最後由員警騎機車，讓家屬抱著受傷孩子，「三貼」送到救護車上，輾轉送醫。他說，這個地點一旦發生車禍，傷者後送是大問題，用機車很可能造成二次傷害。

民進黨市議員蔡耀頡痛批觀旅局管理失當，全線無明確座標或標示，導致消防兩度出勤仍花時間尋找傷者，救護車在現場也無人協助交管，差點受阻，全靠熱心民眾協助才脫困，「從頭到尾看不到任何行政人員」，家屬心痛又無助。

市長盧秀燕說，在鐵馬道有人受傷或生病，第一時間即時的醫療照顧很重要，將要求同仁檢討改進，包括點位是否增設路標、改善動線等。觀旅局長陳美秀表示，平日由行政助理負責巡查，遇到突發狀況會提供協助。

觀旅局進一步表示，將邀集警察與消防進行現地勘查，研議讓救護車儘可能靠近事故點，並結合沿線租車業者宣導民眾下載「消防防災e點通」App，於事故發生時能即時報案並提供GPS座標，協助警消精準定位。假日將於人潮熱點加派駐點人力、全面檢視標示不足處，並提醒遊客遵守時速25公里速限、勿跨越車道，遇緊急狀況應靠邊讓道，確保救援通暢。