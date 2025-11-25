台南烏樹林暫置場 殘火悶燒超臭

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場21日大火，殘火悶燒迄今，現場火焰更一度呈現多種色彩，讓居民人心惶惶。圖／讀者提供 台南後壁區烏樹林設置的丹娜絲颱風災後廢棄物暫置場4天前大火，殘火持續悶燒，近期後壁、白河到市區都可聞到焦味，民眾大呼「真的超級臭！」多名議員質疑處置遲緩，環保局長許仁澤回應，內部溫度高，滅火確實不易，2、3天內盡量處理完成。

環保局說明，目前火場進入第二階段處理，包含將燃燒後灰燼扒開、持續澆灌降溫等，已派空品監測車監測，目前數據在排放標準範圍內，至於近期市民感受空品不佳，主因東北風、偏東風等大環境氣象條件，懸浮微粒較易累積。

「到底還要燒多久？」市議員林燕祝、蔡宗豪質詢紛紛指出，垃圾山連日悶燒，讓支氣管疾病患者更加不安；林燕祝更以「南二都觀光景點再添一處，高雄有垃圾山、台南有火燒山」諷刺，質疑有民眾反映2個月前就曾發現暫置場區冒煙，但環保局自行撲滅、未通知消防，也未開挖降溫，恐是埋下此次延燒的禍根。

市議員陳秋宏指出，木材長期堆置戶外易產生沼氣，環保局卻缺乏完善標準作業流程，未能事先預防沼氣引發大規模燃燒，要求立即訂定管理規範；市議員沈家鳳也要求，市府1個月內提出暫置場防火標準規畫與改善報告，否則難消除「垃圾清不完，用燒的比較快」的質疑聲。

環保局長許仁澤回應，調閱監視器發現，當晚8時10分即出現小火，約半小時後火勢迅速擴大，此次起火點與2個月前冒煙處不同，燃燒主要發生在綜合廢棄物區域，且由底部向上悶燒，研判與沼氣有關，但仍待火調釐清原因；外界發現現場火焰顯現不同顏色，許仁澤說，研判是因高溫悶燒所致，環保局持續與消防局合作盡速滅火。

環保局也說明，丹娜絲颱風後各區陸續載運拆除營建混合物、樹枝、土石磚瓦等廢棄物，截至目前累計近30萬公噸，其中營建混合物占約6成，採「就近集中、統一運輸」方式設置多處暫置場，10月起暫置場陸續關閉，目前僅保留後壁烏樹林集中處理點，已爭取中央5億元清運經費，先針對營建混合物及廢樹枝部分進入發包程序，全力推動後續清運作業。