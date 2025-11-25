戶外滅火器 懸吊避鏽蝕

基隆、桃園等地接連發生滅火器「自爆」事件，專家提醒，滅火器放戶外要慎選位置，建議採懸吊，不要放地上，避免底部鏽蝕，並要每3年更換新品，提高管理強度才能避免意外。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，滅火器會爆炸，主要在兩個較脆弱的位置，一個是上面的焊接口，另一個在底部。

蘇銘宏不主張把乾粉滅火器放在戶外，因滅火器壓力是氣壓14倍左右，若一定要放戶外，不可以陽光直曬，否則壓力更大，可能導致爆炸，建議要放進收納箱，使用時再拿出來。

蘇表示，乾粉滅火器要每3年要做性能檢查，滿10年要做鋼瓶水壓測試，測試過了才能夠繼續使用。

東南科技大學兼任副教授高士峯表示，滅火器放戶外要慎選位置，建議懸吊不要放地上，避免底部鏽蝕，並要每3年更換新品，以防範意外。

高士峯說，「各類場所消防安全設備設置標準」只規範室內空間設置滅火器，可能為提升救災安全，縣市政府才放戶外。高表示，桃園今年也已發生4件滅火器自爆意外，基隆常下雨，更可能造成底部或外觀生鏽，一旦遭撞擊，或生鏽到一定程度就會自爆。

戶外的滅火器如何防範自爆？高士峯說，首先要造冊管理，每3年更新。民眾不要隨意移動，以免遺漏檢查、定期換新。檢查滅火器時，如發現易受風吹日曬雨淋，應馬上檢討，移動到有遮雨棚或避開迎風面地點。