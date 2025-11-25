聽新聞
基隆戶外滅火器自爆 嚇壞居民

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市通仁街1支放置戶外的滅火器昨爆裂，市府表示會加快汰舊換新作業。圖／讀者提供
基隆市通仁街昨又發生滅火器自爆事件，巨大聲響駭人，所幸沒傷到人。里長嘆，滅火器還沒發揮救災功能，反而先威脅里民安全，建議市府增設消防栓取代放置滅火器。市府表示，已採購全新滅火器，會加快更換速度也加強維管。

基隆近年陸續發生4起放在戶外的滅火器爆裂事件，兩次在居仁里，另兩次在和平島和安樂市場。早期放在戶外的滅火器，由消防局編列算採購設置，昨天爆裂的滅火器使用期限到前年，但因被人移動放置地點，未列在清冊內，逾期存放至今。

昨上午10時許通仁街165巷滅火器自爆，正在附近活動中心的一名女子說，她手持麥克風唱歌，加上音樂伴奏，都還能聽見砰一聲巨響，接著粉塵瀰漫。

中山區居仁里長洪文慶說，3年多前里內84巷也有滅火器「膛炸」，昨爆裂的滅火器當時還沒過期，因此沒更新。

由於爆炸現場沒有監視器，消防人員從牆壁上掛鉤脫落等跡證研判，不排除是掛鉤長期承受滅火器重量而脫落，掉落在地，因底部部分焊接點鏽蝕導致破損，加上撞擊因此爆裂。

基隆市議員宋瑋莉說，3年多前發生滅火器爆裂事件後，消防局有更新一批滅火器，不少市民回想當時事件還餘悸猶存，很多人對滅火器存有恐懼，不同意設在住家旁。她主張在山坡地多設一些消防栓，以利高地火災救援時效。

戶外滅火器風吹日曬雨淋，設備安全性堪慮。高政晃表示，納入列管清冊的滅火器不會逾期，昨爆裂的滅火器，不在列管清冊，會要求各地消防分隊檢查轄區滅火器，也請區公所協助清查。

基隆消防局火災預防科長黃琦初說，消防局每3年更新一次滅火器，目前列冊管理有7000多支，可能是滅火器放戶外被民眾移動，成為漏網之魚。

市府民政處長呂謦煒說，市府已採購新滅火器汰換舊款，加快更換進度。

基隆 消防人員 爆炸
