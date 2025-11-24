新北某高校生衝突 學長拿剪刀剪學妹頭髮鬧上警局

新北市某高中一名高一學妹與高三學長在校園外發生口角衝突，雙方到學校上課後，學長下午到學妹教室理論，過程中涉持剪刀剪下學妹頭髮，雙方也發生拉扯，女學生家長不滿告上警局。新北市教育局表示，學校第一時間介入處理並完成校安通報，協助受傷學生送醫護室擦藥驗傷，後續校方通知雙方家長至派出所說明與協調。

「我是新莊人」團長許明偉今天接受女學生家長陳情，陪同家長與學生到派出所報案，他表示，目前女學生已經完成驗傷與提告，他們也跟警方說要依強制罪、傷害罪嫌方向受理，必要時調閱校內監視器，還原整個過程。

新北市教育局指出，本案為某高校兩名學生於今天上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。

學校表示，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。校方持續關懷兩名學生情緒狀況，確保學生學習權益。