滅火器驚爆！學者提醒鏽蝕可能引爆 太陽直射增壓也可能導致爆炸
基隆市今天再次發生滅火器「自爆」事件，引發民眾擔憂。嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，滅火器除了上面焊接口和底部，因比較脆弱，易因鏽蝕導致爆炸，如果太陽直射導致增壓，也有可能引發爆炸。
基隆市中山區居仁里通仁街84巷內，2022年8月間發生滅火器自爆意外。事隔3年多，里內165巷內今天又有滅火器自爆，里長洪文慶感嘆滅火器還沒發揮救災功能，反而先威脅到里民的生命財產安全。
基隆市近年發生4起放在戶外滅火器爆裂事件，兩次在居仁里，另兩次分別在和平島和安樂市場。早期放在戶外的滅火器，由消防局編列算採購設置，今天爆裂的滅火器使用期限到2023年，但因被人移動放置地點，未列在清冊內，所以逾期存放至今。
蘇銘宏不主張把乾粉滅火器放在戶外，他說，滅火器的壓力是氣壓的14倍左右，如果一定要放戶外，不可以陽光直曬，否則壓力更大，也可能導致爆炸。如果必須放置戶外，要放進收納箱，要使用的時候候再拿出來。
蘇銘宏表示，住家使用的液化天然氣瓦斯鋼瓶，規定要放在40℃以下的場所，並避免陽光直射。液化天然氣是可燃性高壓氣體，大家有所警覺，卻沒有想到高壓的滅火器也會爆炸。乾粉滅火器每3年要做性能檢查，滿10年要做鋼瓶水壓測試，測試過了才能夠繼續使用。
