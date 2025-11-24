快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陸軍586旅裝甲兵江姓軍人本月21日獨攀台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」成搜尋線索之一，連續4天多名消防隊員和搜救人員上山搜索，至今仍無消息。江姓軍人的家屬和部隊幹部都到谷關地區焦急待命中。

江姓軍人的朋友與家屬連日在多處網路社群PO文，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，江男的母親也在網路急尋子線索；朋友說江姓軍人21日到台中和平區登山後失聯當天行走路線為，唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山；江男當天早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上他。

朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山，或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發。

該訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先起登，再回停車場過程，都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。

台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報失蹤協尋，稱年約25歲江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。

台中市消防局連日派多人卡山搜索，並從地圖研判他可能失蹤地點，大批搜救人員目前仍在谷關地區持續搜尋，眾人都希望有好消息。

江姓男子前天到台中和平登山失蹤，朋友PO網請大家協尋，台中市消防局今天派多人上山搜尋中。圖／取自臉書登山通報站
相關新聞

台中大里西柳橋下發現焦屍 警判火災因這個原因而起

台中市大里和霧峰交界的西柳橋下，清晨傳出火警，消防人員據報趕抵，發現1名男子已被燒成焦屍，於是通報警方處理。警方初步查出...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒搶救逾66小時 估計殘火處理仍需數日

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場悶燒至今3天，台南從後壁、白河到市區均可聞到燒焦臭味；消防局今天持續投入火警搶救與監控，至今天...

滅火器驚爆！學者提醒鏽蝕可能引爆 太陽直射增壓也可能導致爆炸

基隆市今天再次發生滅火器「自爆」事件，引發民眾擔憂。嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，滅火器除了上面焊接口和...

「剩1公里下山」裝甲兵獨攀失蹤4天 傳給女友最後訊息成線索

陸軍586旅裝甲兵江姓軍人本月21日獨攀台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」成搜尋線索之一，連續...

高雄海墘路漂流木失火 20名消防員衝現場花3小時才撲滅

高雄市林園區海墘路近海岸處今天下午1時23分傳出火警，火煙竄燒，消防局出動9車20人前往搶救，抵達後發現堆放在空地的漂流...

台中男開車接小孩突昏倒、擦撞路邊機車 救護車到場無生命跡象急救中

台中市消防局在今天晚間6時許獲報，北區太原六街有車禍，經查當時是1名年約30多歲的男子，開車到附近幼兒園接小孩，疑因身體...

