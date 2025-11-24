「剩1公里下山」裝甲兵獨攀失蹤4天 傳給女友最後訊息成線索

陸軍586旅裝甲兵江姓軍人本月21日獨攀台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」成搜尋線索之一，連續4天多名消防隊員和搜救人員上山搜索，至今仍無消息。江姓軍人的家屬和部隊幹部都到谷關地區焦急待命中。

江姓軍人的朋友與家屬連日在多處網路社群PO文，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，江男的母親也在網路急尋子線索；朋友說江姓軍人21日到台中和平區登山後失聯當天行走路線為，唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山；江男當天早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上他。

朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山，或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發。

該訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先起登，再回停車場過程，都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。

台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報失蹤協尋，稱年約25歲江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。