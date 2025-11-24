花蓮專勤隊駕駛涉酒駕 移民署：抽血未檢出已申訴

快訊

中央社／ 台北24日電

媒體報導，移民署花蓮專勤隊公務車駕駛酒測超標遭法辦。移民署今晚說，該員事後主動到醫院做血液檢測且未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴，後續將依主管機關認定結果再檢討。

移民署晚間透過新聞稿表示，有關媒體報導專勤隊人員執勤期間酒駕一事，北區事務大隊花蓮縣專勤隊說明該員於19日駕駛公務車於巷道迴車時，擔心疑似和路旁車輛擦碰，便主動通知車主與警方到場，車主稱車輛無新損傷。

不過，警方現場測得移民署人員酒測值0.18毫克，未達公共危險程度，屬行政罰範圍，由警方依違反道路交通管理處罰條例辦理裁罰。

移民署澄清，經專勤隊向花蓮縣警察局查證，該員並無向警方表示「隔夜酒未退」一事，也未發現有相關說法的紀錄或證據，請外界勿加揣測。

移民署說，該員事發後就主動到醫院進行血液檢測，結果未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴，本案涉及事證判斷，包括酒測與血液檢測等，均將由主管機關依法認定，後續將秉持勿枉勿縱原則，依主管機關認定結果，檢討相關人員責任，並持續督導所屬人員注意執勤安全。

移民署 花蓮 主管
相關新聞

台中大里西柳橋下發現焦屍 警判火災因這個原因而起

台中市大里和霧峰交界的西柳橋下，清晨傳出火警，消防人員據報趕抵，發現1名男子已被燒成焦屍，於是通報警方處理。警方初步查出...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒搶救逾66小時 估計殘火處理仍需數日

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場悶燒至今3天，台南從後壁、白河到市區均可聞到燒焦臭味；消防局今天持續投入火警搶救與監控，至今天...

滅火器驚爆！學者提醒鏽蝕可能引爆 太陽直射增壓也可能導致爆炸

基隆市今天再次發生滅火器「自爆」事件，引發民眾擔憂。嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，滅火器除了上面焊接口和...

「剩1公里下山」裝甲兵獨攀失蹤4天 傳給女友最後訊息成線索

陸軍586旅裝甲兵江姓軍人本月21日獨攀台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」成搜尋線索之一，連續...

高雄海墘路漂流木失火 20名消防員衝現場花3小時才撲滅

高雄市林園區海墘路近海岸處今天下午1時23分傳出火警，火煙竄燒，消防局出動9車20人前往搶救，抵達後發現堆放在空地的漂流...

台中男開車接小孩突昏倒、擦撞路邊機車 救護車到場無生命跡象急救中

台中市消防局在今天晚間6時許獲報，北區太原六街有車禍，經查當時是1名年約30多歲的男子，開車到附近幼兒園接小孩，疑因身體...

  張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
