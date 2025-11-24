花蓮專勤隊駕駛涉酒駕 移民署：抽血未檢出已申訴

媒體報導，移民署花蓮專勤隊公務車駕駛酒測超標遭法辦。移民署今晚說，該員事後主動到醫院做血液檢測且未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴，後續將依主管機關認定結果再檢討。

移民署晚間透過新聞稿表示，有關媒體報導專勤隊人員執勤期間酒駕一事，北區事務大隊花蓮縣專勤隊說明該員於19日駕駛公務車於巷道迴車時，擔心疑似和路旁車輛擦碰，便主動通知車主與警方到場，車主稱車輛無新損傷。

不過，警方現場測得移民署人員酒測值0.18毫克，未達公共危險程度，屬行政罰範圍，由警方依違反道路交通管理處罰條例辦理裁罰。

移民署澄清，經專勤隊向花蓮縣警察局查證，該員並無向警方表示「隔夜酒未退」一事，也未發現有相關說法的紀錄或證據，請外界勿加揣測。

移民署說，該員事發後就主動到醫院進行血液檢測，結果未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴，本案涉及事證判斷，包括酒測與血液檢測等，均將由主管機關依法認定，後續將秉持勿枉勿縱原則，依主管機關認定結果，檢討相關人員責任，並持續督導所屬人員注意執勤安全。