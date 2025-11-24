台南後壁烏樹林暫置場悶燒搶救逾66小時 估計殘火處理仍需數日

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場悶燒至今3天，台南從後壁、白河到市區均可聞到燒焦臭味；消防局今天持續投入火警搶救與監控，至今天下午3時共出動58車次、動員警義消127人次，執行無人機空拍勘查14次。

台南市消防局指出，21日晚間8時40分至今日，後壁區烏樹林下秀祐橋西側火警救災時間長達66小時；22日啟動全市消防人力救災輪班機制，調度南台南消防人力及車輛加入火災搶救行動，並運用無人機協助勘查火場狀態及移動式固定式砲塔，減少搶救人員靠近火場。

消防局說明，除確保搶救進程及有效節省搶救人力外，更考量保持大台南消防戰力；因火災現場面積廣大、雖可透過戰術控制火勢、阻隔延燒，但必然伴隨悶燒情況發生，因此殘火處理階段可能達數小時甚至數日之久。

消防局已於現場適當處所設立人員休息區及建立後勤補給站，並規定現場搶救人員工作輪替時間，讓每位投入火場的同仁均能獲得充分休息，保持最佳狀態面對長時間的救災挑戰。

局長李明峯多次親赴現場勘災，掌握火場發展情勢外，亦協調各權責單位加派重機具與灑水車投入救援行列，並建議於周邊水源處所設置臨時消防栓，大幅縮短前線車組往返取水的時間，進一步提升整體滅火效率，降低火勢延燒風險。