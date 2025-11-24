快訊

戶外滅火器如何強化維管？學者：定期更新、慎選地點 防底部鏽蝕炸開

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市發生滅火器「自爆」事件，引發民眾擔憂。東南科技大學兼任副教授高士峯今天表示，滅火器放戶外要慎選位置，建議採懸吊方式，不要放地上，避免底部鏽蝕，並且要每3年更換新品，防範意外發生。

高士峯說，「各類場所消防安全設備設置標準」只規範室內空間設置滅火器，並未規定戶外要安裝滅火器，可能為了提升救災安全，各縣市政府才會把把滅火器放在戶外。

高士峯表示，滅火器會用氮氣，有壓力，放在戶外風吹日曬雨淋，如果生鏽就可能導致爆炸。桃園今年也已發生4件滅火器自爆意外，基隆常下雨，更有可能造成底部或外觀生鏽，一旦遭受有撞擊，或者生鏽到一定程度，就會自爆。

在戶外設置滅火器如何防範自爆？高士峯說，首先要造冊管理，每3年更新。民眾也不要隨意移動，免得因此沒把被檢查到及定期換新。檢查滅火器時，如果發現易受風吹日曬雨淋，應該上檢討，移動到有遮雨棚，或是避開迎風面的地點。

高士峯說，早年的滅火器是側面焊接，現在都是一體成型，改在底部那一圈焊接。設置時應盡可能懸吊，或者要墊東西比較好。如果放在地上，更空易因為潮濕生鏽，從底部炸開。

基隆市在戶外設置7000多個滅火器，高士峯建議每3年更新，使用新品。檢查發現放置不妥可以做點改變，民眾也不要擅自移動滅火器，避免不在列冊管理地點，沒有定期檢查及更新，久了會生鏽爆炸。

基隆市通仁街1支放置在戶外的滅火器，今天上午爆裂，市府表示會加快汰舊換新作業。圖／讀者提供
