快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

聽新聞
0:00 / 0:00

竹林驚見乾屍坐駕駛座 嚇壞南投農民...男疑駕車墜谷無人知

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名李姓男子上個月駕駛公司的小貨車外出後失蹤，家屬焦急報案協尋，但未果。不料昨有民眾在草屯山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍；經確認為李男駕駛的公司車，但因乾屍面目難辨，身分仍待相驗後確定。

據了解，62歲李男家住國姓鄉，10月上旬開著營造開發公司的小貨車外出，之後卻未再返家，家屬同月11日焦急報案請求失蹤協尋，也向李男的朋友打探消息，但至今音訊全無；而因李男駕駛的是公司車，公司只得先向監理單位註銷車牌。

昨天近午11時許，有草屯雙冬有農民上山巡水管，意外在當地山茶巷產業道路下方的溪谷，發現有輛白色小貨車墜落竹林及灌木叢中，且駕駛座疑有人影，趨近從車窗往內探看，發現一具乾屍倒臥其中，嚇得急忙通報警消。

警方調查，該輛墜谷小貨車確認是已遭註銷的李男公司車輛，死者很可能就是李男，但因該具乾屍面目難辨，因此真正身分仍待檢察官和法醫相驗，鑑識比對相關資料後才能確定，事故發生原因也有待進一步調查釐清。

由於，李男開車墜落的產業道路較偏僻，平日少有人經過，手機也沒訊號，且事發地點周邊被竹林、竹木等遮蔽，從路面較難察覺，疑因此未有人發現有車輛墜落；據悉，李男失蹤前，認識的在地人還有提醒他小心要開車，不料仍發生憾事。

南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供
南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供
南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供
南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供
南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供
南投草屯有民眾在山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍，疑為失蹤月餘的國姓李姓男子。圖／民眾提供

失蹤 朋友
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投林保分署運用國產木構造 邁向工程淨零目標

南投埔里花卉展雙主題區 賞大型花藝花毯玩趣味闖關

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

相關新聞

高鐵板橋站驚傳墜軌意外 婦人鼻孔、後腦出血緊急送醫

新北市板橋高鐵站月台今天下午2時許發生墜軌意外。70多歲婦人不明原因跌落南下月台軌道，民眾發現立即報警。消防人員到場將墜...

七期工地電力軟管墜落砸車 中市府勒令停工、加重裁罰

台中市西屯區惠中路、市政北七路口一處施工大樓23日下午發生工安意外，一捲電力配管軟管自高處墜落，砸中七期商圈車道上一輛汽...

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車...

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞，劉輕傷...

台中南區移工墜落鷹架11樓墜2樓 左臉不見急救無效今身亡

台中市南區復興路一處工地昨天下午1時許，傳出有外籍移工從11樓的鷹架墜落2樓，救護車到場時，年約33歲的外籍移工左臉有開...

知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。