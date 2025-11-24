聽新聞
竹林驚見乾屍坐駕駛座 嚇壞南投農民...男疑駕車墜谷無人知
南投一名李姓男子上個月駕駛公司的小貨車外出後失蹤，家屬焦急報案協尋，但未果。不料昨有民眾在草屯山茶巷下方溪谷發現有車輛墜落灌木叢，車內還有一具乾屍；經確認為李男駕駛的公司車，但因乾屍面目難辨，身分仍待相驗後確定。
據了解，62歲李男家住國姓鄉，10月上旬開著營造開發公司的小貨車外出，之後卻未再返家，家屬同月11日焦急報案請求失蹤協尋，也向李男的朋友打探消息，但至今音訊全無；而因李男駕駛的是公司車，公司只得先向監理單位註銷車牌。
昨天近午11時許，有草屯雙冬有農民上山巡水管，意外在當地山茶巷產業道路下方的溪谷，發現有輛白色小貨車墜落竹林及灌木叢中，且駕駛座疑有人影，趨近從車窗往內探看，發現一具乾屍倒臥其中，嚇得急忙通報警消。
警方調查，該輛墜谷小貨車確認是已遭註銷的李男公司車輛，死者很可能就是李男，但因該具乾屍面目難辨，因此真正身分仍待檢察官和法醫相驗，鑑識比對相關資料後才能確定，事故發生原因也有待進一步調查釐清。
由於，李男開車墜落的產業道路較偏僻，平日少有人經過，手機也沒訊號，且事發地點周邊被竹林、竹木等遮蔽，從路面較難察覺，疑因此未有人發現有車輛墜落；據悉，李男失蹤前，認識的在地人還有提醒他小心要開車，不料仍發生憾事。
