后豐鐵馬道男子騎腳踏車撞傷7歲男童 警方：無酒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區知名后豐鐵道昨天發生車禍，警方調查，吳姓男子騎腳踏車撞傷走路的7歲男童，經酒測吳男無酒駕，詳細肇事原因移交台中市警局交通大隊研判。警方提醒，后豐鐵馬道遊客不斷增加，請民眾注意行車車速，保持安全距離，勿併排競速。

台中市觀旅局表示，為維護騎乘自行車遊客安全，該局將邀集警察及消防單位辦理現地勘查，讓救護車輛能儘量靠近需緊急救護的地點，並將結合沿線租車業者，宣導遊客可下載安裝「消防防災e點通」App，在遇到事故時，可即時報案、提供所在點位GPS座標，以利警消即時救援。

另外，觀旅局將於遊客聚集眾多的點位加派假日駐點人力，並全面巡視與加強指標不足處；也呼籲民眾遵守速限時速25公里、勿跨越車道，以免發生意外，並提醒有緊急需求時，往兩側停靠，讓出緊急救護通道，以利救援。希望透過多面向改善措施，提供遊客更優質的休憩設施。

台中市大甲警分局表示，昨天下午2時6分，在台中市后里區后豐鐵馬道九號隧道往南交通事故，50歲吳姓男子騎腳踏車沿后豐鐵馬道南往北方向直行，7歲男童由東往西方向步行，雙方不慎發生碰撞。分局員警依規定到場處置，吳男經酒精呼氣檢測值為0mg/l，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

另因事故現場消防局救護車無法抵達，大甲分局義里所警員邱垂逸見男童傷勢嚴重，由男童母親抱著受傷男童，由邱員以警用機車將兩人載送至花鋼樑橋南端，再由消防局救護人員協助送往台中榮總醫院救護。

大甲分局呼籲，近期至后豐鐵馬道的遊客不斷增加，請民眾注意行車車速，保持安全距離，勿併排競速，另請家長注意兒童動態，應全程陪同與照護，一起打造安全、友善騎乘環境。

台中知名后豐鐵馬道昨天發生車禍，男童被撞傷。圖／警方提供
