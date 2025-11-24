高鐵板橋站傳落軌意外 高鐵：71歲婦人不慎落軌

高鐵板橋站今傳落軌意外，一名71歲婦人今下午2時許，疑似身體不適墜落至高鐵軌道，傳造成頭部右後腦流血，但意識清醒，所幸剛時無列車進站。高鐵公司澄清，該婦人是「不慎落軌」，經站務人員發現即刻按壓ESB，並將旅客移至月台，同時通報鐵警處理。

高鐵公司說明，今（24）日下午2時，高鐵板橋站一名女性旅客於南下月台不慎落軌，經站務人員發現立即按壓「月台緊急停車鈕（ESB）」；下午2時17分將旅客移至軌道區，安全護送至月台，並通報鐵路警察到場處理。

高鐵表示，經初步觀察旅客無明顯外傷、意識清楚，高鐵板橋站已協助送醫治療，此事件未造成列車延誤。