路口閃紅燈、黃燈誰讓誰？保時捷路口撞豐田車釀4傷 宜警方說話了
宜蘭環市東路三段與新生路口昨天深夜11時許發生車禍，一輛保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫；保時捷車頭全毀，駕駛無傷。警方表示，看到路口有閃光紅燈應「停車再開」，讓幹線道車輛優先通行。
警方調查，32歲林姓男子駕駛灰色保時捷休旅車，深夜沿著環市東路三段379巷往市區行駛；43歲黃姓男子駕駛銀色豐田轎車，車上載有3名乘客，沿新生路往環市東路三段行駛。雙方在路口發生重撞，造成保時捷車頭幾乎被撞爛，豐田轎車右側車身受損。
警方針對兩輛車的駕駛進行酒測，豐田車黃男酒測值零，保時捷林男測出0.05毫克，但未達違規酒駕標準。由於車禍發生在沒有紅綠燈號誌的路口，保時捷休旅車行經的路口是閃紅燈，豐田轎車是閃黃燈路口，雙方肇事責任釐清中。
宜蘭警分局表示，駕駛車輛行至閃光路口，閃光紅燈表示「停車再開」，應停讓幹線道車優先通行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速小心通過，違者可依道路交通管理處罰條例，處600元以上1800元以下罰鍰。
