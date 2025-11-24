路口閃紅燈、黃燈誰讓誰？保時捷路口撞豐田車釀4傷 宜警方說話了

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭環市東路三段與新生路口昨天深夜11時許發生車禍，一輛保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫；保時捷車頭全毀，駕駛無傷。警方表示，看到路口有閃光紅燈應「停車再開」，讓幹線道車輛優先通行。

警方調查，32歲林姓男子駕駛灰色保時捷休旅車，深夜沿著環市東路三段379巷往市區行駛；43歲黃姓男子駕駛銀色豐田轎車，車上載有3名乘客，沿新生路往環市東路三段行駛。雙方在路口發生重撞，造成保時捷車頭幾乎被撞爛，豐田轎車右側車身受損。

警方針對兩輛車的駕駛進行酒測，豐田車黃男酒測值零，保時捷林男測出0.05毫克，但未達違規酒駕標準。由於車禍發生在沒有紅綠燈號誌的路口，保時捷休旅車行經的路口是閃紅燈，豐田轎車是閃黃燈路口，雙方肇事責任釐清中。

宜蘭警分局表示，駕駛車輛行至閃光路口，閃光紅燈表示「停車再開」，應停讓幹線道車優先通行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速小心通過，違者可依道路交通管理處罰條例，處600元以上1800元以下罰鍰。

宜蘭昨天深夜，保時捷休旅車行經環市東路閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，造成4人受傷送醫。警方表示，看到路口有閃光紅燈應「停車再開」，讓幹線道車輛優先通行。圖／警方提供
宜蘭昨天深夜，保時捷休旅車行經環市東路閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，造成4人受傷送醫。警方表示，看到路口有閃光紅燈應「停車再開」，讓幹線道車輛優先通行。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫；保時捷車頭全毀，駕駛無傷。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫；保時捷車頭全毀，駕駛無傷。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，豐田轎車栽落路旁排水溝，車上4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，保時捷車頭全毀，駕駛無傷，豐田車上4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭環市東路與新生路口深夜車禍，保時捷休旅車行經閃紅燈路口時，與行經閃黃燈路口的豐田轎車交岔撞，保時捷車頭全毀，駕駛無傷，豐田車上4人受傷送醫。圖／警方提供

豐田 保時捷 紅燈

相關新聞

高鐵板橋站驚傳墜軌意外 婦人鼻孔、後腦出血緊急送醫

新北市板橋高鐵站月台今天下午2時許發生墜軌意外。70多歲婦人不明原因跌落南下月台軌道，民眾發現立即報警。消防人員到場將墜...

七期工地電力軟管墜落砸車 中市府勒令停工、加重裁罰

台中市西屯區惠中路、市政北七路口一處施工大樓23日下午發生工安意外，一捲電力配管軟管自高處墜落，砸中七期商圈車道上一輛汽...

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車...

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞，劉輕傷...

台中南區移工墜落鷹架11樓墜2樓 左臉不見急救無效今身亡

台中市南區復興路一處工地昨天下午1時許，傳出有外籍移工從11樓的鷹架墜落2樓，救護車到場時，年約33歲的外籍移工左臉有開...

知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護...

