女子疑似失控擦撞路邊護欄後，摔入一樓深的水溝。圖：讀者提供

桃園市昨（23）日上午9時許，一名女子行經蘆竹區赤塗一路43號附近時，疑似失控擦撞路邊護欄後，摔入一樓深的水溝，身體雖有多處擦傷，但所幸意識清楚，由救護人員送往林口長庚救治。

女子由救護人員救起，意識清楚，身體有多處擦傷，所幸無生命危險。圖：讀者提供

蘆竹警分局說明，獲報後立即派員趕往處理，該女子由救護人員救起，意識清楚，身體有多處擦傷，所幸無生命危險。隨即將其送往林口長庚醫院救治，並通知其家屬。經警方初步檢測，該名女子並無酒精反應，然而該女子為無照駕駛。目前詳細的肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局呼籲，民眾為了自身及他人的安全，駕駛人務必注意自身精神狀態，遵守交通法規切勿無照駕駛並熟悉道路狀況減速慢行，以確保行車安全，避免類似事故再次發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹無照女自撞護欄摔落水溝 多處擦挫傷送醫