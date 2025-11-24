從鈔票綁條鋼印找到詐騙受害者 警政署長南下嘉勉員警
屏東縣東港警分局11日及時阻止一起詐騙案，循著車手手機中的線索，從照片中鈔票上的行員印章戳記追查到被害人，連忙通知被害人免於被繼續詐騙。這起案件讓警政署長張榮興記憶深刻，今天到東港警分局慰勉基層員警，肯定同仁主動查緝詐欺案件。
11日崁頂分駐所警方在計程車司機舉報下逮獲一名車手，替受害者討回60萬元，之後又循線發現該車手之前曾在另一處面交，並得手30萬元。警方從手機內部鈔票綑綁條的鋼印，發現是麟洛鄉某金融機構，便通知受害者並要提告求償，彌補損失並讓車手獲得更重的刑罰。
張榮興今日到東港警分局慰勉基層員警，分局指出，在打詐專案期間共偵破3個詐欺集團、查獲23名犯嫌，其中20人經檢方聲請羈押獲准，羈押率達86.96%，成績亮眼。
由於東港警分局轄內旅遊人口、活動量能及治安需求日益繁重，去年底已核定調升為「繁重等級」，張榮興也期許同仁持續落實打詐，全力維護治安，打造更安心的社區環境。視察期間張榮興也巧遇昔日2017年間在台南市警局永康警分局共事的舊部屬、現任東港派出所所長黃奕鳴，兩人也開心敘舊。
