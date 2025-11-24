從鈔票綁條鋼印找到詐騙受害者 警政署長南下嘉勉員警

屏東縣東港警分局11日及時阻止一起詐騙案，循著車手手機中的線索，從照片中鈔票上的行員印章戳記追查到被害人，連忙通知被害人免於被繼續詐騙。這起案件讓警政署長張榮興記憶深刻，今天到東港警分局慰勉基層員警，肯定同仁主動查緝詐欺案件。

11日崁頂分駐所警方在計程車司機舉報下逮獲一名車手，替受害者討回60萬元，之後又循線發現該車手之前曾在另一處面交，並得手30萬元。警方從手機內部鈔票綑綁條的鋼印，發現是麟洛鄉某金融機構，便通知受害者並要提告求償，彌補損失並讓車手獲得更重的刑罰。

張榮興今日到東港警分局慰勉基層員警，分局指出，在打詐專案期間共偵破3個詐欺集團、查獲23名犯嫌，其中20人經檢方聲請羈押獲准，羈押率達86.96%，成績亮眼。