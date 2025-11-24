嘉義布袋商港海巡一再查獲電子煙 11月已6起送辦

海巡署中部分署第四岸巡隊運用科技輔勤設備加強布袋商港往返澎湖航線的貨物查驗，11月迄今已查獲6起電子煙，共查扣53盒，依菸害防制法將相關人員移送主管機關裁罰。

第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，依菸害防制法規定，電子煙及含尼古丁製品均屬全面禁止輸入、販售與供應之物品，任何形式的輸運行為皆屬違法。近日查獲的違規手法多以「百貨籠夾藏」電子煙。

第四岸巡隊說，近期違規案件有增加趨勢，更凸顯科技查緝與專業安檢在港區安全維護中的必要性。岸巡隊將持續提高查驗密度，結合科技輔勤設備及執勤經驗，強化港區查察，嚴防違禁品藉由海運流入。

第四岸巡隊強調，以現在科技裝備，很容易發現夾藏在貨物中的電子煙製品，呼籲民眾勿再違法寄送電子煙。