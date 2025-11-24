七期工地電力軟管墜落砸車 中市府勒令停工、加重裁罰

台中市西屯區惠中路、市政北七路口一處施工大樓23日下午發生工安意外，一捲電力配管軟管自高處墜落，砸中七期商圈車道上一輛汽車，引發安全疑慮。市府都市發展局表示，將依建築法第63條與第89條加重裁處3萬6千元，並限期3日改善、勒令停工，後續復工須經第三方專業勘查認定無虞。

都發局指出，事故工地的建造執照為地上33樓、地下9樓新建工程。事發時正進行吊裝作業，因強風造成物品鬆脫，使1英吋電力軟管墜落，砸損1部車輛，所幸無人受傷，現場單位已與車主協議賠償。

市府接獲通報後即要求工地全面檢討並改善。依台中市行政裁罰基準，違反建築法第63條首次為1萬8千元罰鍰，但因本案危及公共安全，將依第89條加重處分至3萬6千元。

今天上午，都發局會同結構技師公會展開專案稽查，要求工地立即改善安全護網破損、補設施工架交叉拉桿、修復安全走廊破損、塔吊固索脫落等缺失。

都發局長李正偉表示，建築法第63條明定施工場所必須具備維護公共安全的適當設備及措施。本案電力配管墜落已構成危害，因此復工前須先將「施工計畫書」與「安全防護計畫」送交指定機關或專業團體審查，並通過第三方專業技師公會勘驗，確認無安全疑慮後方可復工。

該案起造人為臺億建築經理公司，承造人為日商華大成營造台灣分公司，監造人為王銘鴻建築師事務所，目前施工進度至地上14樓頂板勘驗階段。