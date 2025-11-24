快訊

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞，劉輕傷被送醫，警方正在釐清肇事原因。

警方調查，26歲劉姓男子今上午11時許駕駛民間救護車，載55歲康姓女子從耕莘醫院轉診至台北榮民總醫院，沿建國高架往北行駛向左切換車道時，右前車身擦撞前方35歲李姓男子駕駛休旅車左後車身，車輛失控向左偏行，被後方50歲鄭姓男子駕駛遊覽車追撞。

劉輕微腦震盪、腰部挫傷，被送醫救治；康由同公司派遣救護車送榮總；鄭右腳扭傷、遊覽車乘客53歲許姓男子自稱頭暈，皆未被送醫。

劉稱已開啟警示燈、警鳴器，因閃避前方煞停車輛擦撞；鄭稱煞車不及撞上。警方到場實施交通管制，加強疏導車流，經查3名駕駛酒測值0、駕籍正常，正調查肇因。

大安警分局呼籲駕駛，隨時注意周遭路況，建立防禦駕駛觀念，遇工程車、救護車等特殊車輛禮讓通行。

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞。記者李奕昕／翻攝
