驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車，5名騎士噴飛摔倒在地，陳翁轎車駛過路口才回神停下，事故釀5騎士受傷，其中3人因肢體擦挫傷被送醫治療。

苓雅警分局指出，75歲的陳姓老翁今天上午10時許駕駛福特轎車沿鐵道街由西向東行駛，在正義路、鐵道街口遇紅燈，當時前方有5輛機車在路口停等，沒料，陳翁欲停車時，疑恍神誤將油門當煞車踩，車子直接往前暴衝。

在路口的5名機車騎士首當其衝，被陳翁的轎車如打保齡球般撞倒，有騎士噴飛在地，後陳翁轎車直直往前行駛，過了路口，其中２輛機車騎士閃過，後轎車才停下。

事發現場機車東倒西歪，警消獲報到場，受傷的5人其中有3人肢體擦挫傷被送醫治療，另2人傷勢輕微，已自行就醫。

警方事後對陳翁施以酒測，無酒駕行為；據了解，陳翁稱當時看到路口紅燈，一時恍神下，想踩煞車卻誤踩油門釀禍，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供
75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供
75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供
75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供
75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供
75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車。圖／讀者提供

恍神 紅燈 機車騎士 車禍

