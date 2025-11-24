台南消防局導入幫浦消防車提升滅火速度與火場應變 竹縣消防局來取經

台南市消防局率全國之先投入幫浦消防車研發，導入救災讓初期滅火速度與巷弄火場應變上大幅提升，新竹縣消防局今天至台南參訪；市長黃偉哲指出，台南願持續以開放態度分享科技與戰術經驗，透過跨縣市合作共同提升全國消防戰力，為市民打造更安全的生活環境。

新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪，交流聚焦於台南在科技救災領域的投入，包括幫浦消防車研發、系統化戰術建置與實戰應用成果，雙方並就裝備科技化運用與指揮決策模式進行深入技術討論。

台南市消防局指出，台南市自2023年率全國之先投入幫浦消防車研發，以科技救災思維建立標準化訓練系統，透過多階段滅火實驗、案例資料化分析與戰術演練，逐步形成完整作戰架構；幫浦消防車具備「快速部署、少人力、高效能」等科技化優勢，已成為台南市第一線火災應變的核心裝備。

據統計，幫浦消防車出勤量自每月20多件提升至120多件，在住宅火警、狹窄街廓、夜間火災與初期火勢控制上展現明顯效益；今天台南市消防局即向新竹縣消防同仁分享如高壓細水霧滅火原理、快速布線部署流程、傳統與細水霧水線整合，以及火場攻擊策略等。

在技術面向上，分享高壓細水霧系統以200Bar壓力產生超細微水霧粒子，能在短時間內吸熱、降溫，並改善煙層溫度與可視度，提升整體攻擊效率；幫浦消防車結合科技救災理念，以高壓軟管盤達成快速佈線，僅需2至3名同仁即可完成基本滅火部署，對於人力有限或夜間支援不足的時段尤其關鍵。

在巷弄火災應變方面，南市消防局展示「小車前突、大車後援」模式：由具備科技救災能力的幫浦消防車先行深入狹窄街廓進行初期壓制，再由大型消防車補足水源與後續作業，使指揮官能在受限空間中仍維持高度戰術彈性。

此外，幫浦消防車可同時支援冷卻、排煙、阻絕延燒等多項任務，有效提升火場整體控制能力；新竹縣消防局參訪團肯定台南在細水霧效能、戰術SOP模組化、科技救災應用案例，以及跨縣市協作等成果，並表示將作為後續裝備評估、訓練規劃與策略制定的重要參考。