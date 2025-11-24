快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

台南消防局導入幫浦消防車提升滅火速度與火場應變 竹縣消防局來取經

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局率全國之先投入幫浦消防車研發，導入救災讓初期滅火速度與巷弄火場應變上大幅提升，新竹縣消防局今天至台南參訪；市長黃偉哲指出，台南願持續以開放態度分享科技與戰術經驗，透過跨縣市合作共同提升全國消防戰力，為市民打造更安全的生活環境。

新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪，交流聚焦於台南在科技救災領域的投入，包括幫浦消防車研發、系統化戰術建置與實戰應用成果，雙方並就裝備科技化運用與指揮決策模式進行深入技術討論。

台南市消防局指出，台南市自2023年率全國之先投入幫浦消防車研發，以科技救災思維建立標準化訓練系統，透過多階段滅火實驗、案例資料化分析與戰術演練，逐步形成完整作戰架構；幫浦消防車具備「快速部署、少人力、高效能」等科技化優勢，已成為台南市第一線火災應變的核心裝備。

據統計，幫浦消防車出勤量自每月20多件提升至120多件，在住宅火警、狹窄街廓、夜間火災與初期火勢控制上展現明顯效益；今天台南市消防局即向新竹縣消防同仁分享如高壓細水霧滅火原理、快速布線部署流程、傳統與細水霧水線整合，以及火場攻擊策略等。

在技術面向上，分享高壓細水霧系統以200Bar壓力產生超細微水霧粒子，能在短時間內吸熱、降溫，並改善煙層溫度與可視度，提升整體攻擊效率；幫浦消防車結合科技救災理念，以高壓軟管盤達成快速佈線，僅需2至3名同仁即可完成基本滅火部署，對於人力有限或夜間支援不足的時段尤其關鍵。

在巷弄火災應變方面，南市消防局展示「小車前突、大車後援」模式：由具備科技救災能力的幫浦消防車先行深入狹窄街廓進行初期壓制，再由大型消防車補足水源與後續作業，使指揮官能在受限空間中仍維持高度戰術彈性。

此外，幫浦消防車可同時支援冷卻、排煙、阻絕延燒等多項任務，有效提升火場整體控制能力；新竹縣消防局參訪團肯定台南在細水霧效能、戰術SOP模組化、科技救災應用案例，以及跨縣市協作等成果，並表示將作為後續裝備評估、訓練規劃與策略制定的重要參考。

市長黃偉哲指出，面對火災特性的快速變化，科技救災將是消防發展的關鍵方向；消防局長李明峯指出，幫浦消防車的核心價值在於「快速」、「高效」及 「安全」，能讓前線同仁在最短時間內完成部署，並在高風險環境中獲得更多安全保障，未來消防局將持續與各縣市保持技術分享。

新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝
新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝
新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝
新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝
新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝
新竹縣政府消防局災害搶救科長陳孟嬬今天率員前往台南市消防局「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」課程參訪。記者袁志豪／翻攝

台南 新竹 火災

延伸閱讀

台中逢甲商圈店鋪全面燃燒一人脫險 濃煙竄天畫面曝光

男登加里山腳踝脫臼 21消防員接力8小時漏夜搬下山

全國呼吸道插管競賽 宜蘭消防獲優等

軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」

相關新聞

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車...

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞，劉輕傷...

台中南區移工墜落鷹架11樓墜2樓 左臉不見急救無效今身亡

台中市南區復興路一處工地昨天下午1時許，傳出有外籍移工從11樓的鷹架墜落2樓，救護車到場時，年約33歲的外籍移工左臉有開...

知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護...

男子酒後持西瓜刀在社區遊蕩！民眾恐慌 員警壓制奪刀化解危機

龍姓男子今天涉嫌持西瓜刀，在基隆市百福社區遊蕩，造成民眾恐慌。員警獲報到場，發現他有喝酒，依警察職權行使法加以管束，並將...

台南消防局導入幫浦消防車提升滅火速度與火場應變 竹縣消防局來取經

台南市消防局率全國之先投入幫浦消防車研發，導入救災讓初期滅火速度與巷弄火場應變上大幅提升，新竹縣消防局今天至台南參訪；市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。