滅火器又「爆炸」了 基隆里長嘆還沒滅火救災卻先危害里民安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市通仁街1支放置在巷內的滅火器，今天上午「爆炸」，所幸沒有傷到人。當地中山區居仁里長洪文慶說，滅火器還沒發揮救災功能，反而先威脅到里民的生命財產安全，建議市府以增設消防栓取代放置火器，更能發現救災效果。

通仁街165巷內1支滅火器，今天上午「自爆」，許多人都聽到巨大的爆炸聲，1名在活動中心唱歌的女子說，那時候還有音樂聲，她還是聽到爆炸聲響，可見滅火器爆炸的聲音很大。

洪文慶表示，3年多前里內84巷也發生滅火器「膛炸」事件，那時候他還不是里長，但有協助病中的里長去巡視滅火器。今天爆裂的滅火器，當時還沒有過期，所以沒有更新。沒想到過了3年多，超過使用期限，但沒有更新，今天出事。

洪文慶認為，市府在巷弄內安裝滅火器，是要保護民眾的生命財產安全，但是還沒有發揮保障功能，里民在活動的時候，如果滅火器炸開了，反而先受傷害。沒收過訓練的人，根本不會使用滅火器，希望市府在山坡地改設消防栓比較安全。

基隆市議員宋瑋莉說，3年多前發生滅火器爆裂事件後，消防局有來更新滅火器。當時大家餘悸猶存，很多人非常恐慌，不同意把滅火器設在住家旁。市議會正在召開定期大會，她會提議在山坡地多設一些消防栓，已利高地火災救援時效。

基隆市消防局中山消防分隊長高政晃表示，納入列管清冊的滅火器都不會逾期使用。今天發生爆裂的滅火器，並不在列管清冊內，後續會請各地消防分隊，檢查轄區滅火器設置，並請區公所協助清查。民眾假如看到戶外滅火器鏽蝕要注意安全，並通報轄區的消防分隊更換。

基隆市通仁街1支放置在巷內的滅火器，今天上午「爆炸」，所幸沒有傷到人。圖／讀者提供
