知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護車無法開進，只能停在約700公尺舊鐵橋另一端車道，警察騎警用機車載家屬抱著受傷的幼童坐機車後座上面，後送到遠處救護車上，才能輾轉送醫。

台中市觀旅局表示，為維護騎乘自行車遊客安全，呼籲民眾遵守速限時事25公里、勿跨越車道以及有緊急需求時，往兩側停靠，讓出緊急救護通道等相關規定，後續市府將視現況需求增加相關公告，以提醒遊客注意安全。

觀旅局說，后豐鐵馬道為舊山線鐵道改建，其中9號隧道具有百年歷史，及花樑鋼橋屬歷史建築，兩設施寬度約2.5公尺，無法設置通道。

醫師徐浩恩表示，昨天下午3時20左右，他與妻各騎一輛親子電動自行車，載孩子，騎后豐鐵馬道，經過舊鐵橋(花樑鋼橋)，在九號隧道南側入口，看到這起車禍

一名看起來國小低年級的幼童躺在車道上，右耳持續冒血，一直尖叫、意識不清楚、無法溝通，他與妻停下協助，據現場當事人及家屬敘述，幼童和一輛電動車相撞，頭部著地後右耳道開始流血，他看到幼童尿失禁，瞳孔放大對照光無反應，雖然四肢尚有活動無抽搐，但雙眼間斷往上翻白眼。

醫師徐浩恩說這些現象很可能顱內受傷、顱底骨折，因此不敢貿然移動，先盡量讓幼童平躺，他與其他路人，擋住前後路過車流和民眾，避免二次車禍

徐浩恩表示，雖然第一時間就叫救護車，但救護車開不進來，只能停在約700公尺，舊鐵橋另一端車道，最後只好由一位騎警用機車的警察，讓家屬抱著受傷的兒童，坐在機車後座上面，經過鐵橋，後送到遠處救護車上，才能輾轉送醫。

他與熱心民眾曾詢問是否能用擔架後送幼童，但現場狀況也很為難，路過人車非常多，幾百輛自行車、電動車、觀光客川流而過，救護車開不進來，離現場很遠。如果用擔架床從救護車推到事故現場，單程7、800公尺，來回就是1.5公里，真的很遠。

他說這個地點一旦發生車禍，傷者後送是大問題，尤其是發生骨折、疑似體腔內出血、腦部受傷、頸椎骨折，如果只能用機車後送，那是很可能造成二次傷害，但路面狹窄連救護車要開出去都危險。

救護車旁駕駛和救護員都在車上，無人能協助交管，旁邊繼續一大堆自行車、遊客經過，幾乎就貼著車身而過，但救護車需要迴轉才能開出去，現場很容易再次發生意外。眾人又協助現場交管，阻擋遊客和人車，救護車才能順利迴轉開出鐵馬道。

徐浩恩擔心此隱憂，已發文給台中市政府、消防局和警察局，他也提醒民眾帶孩子到這個地點旅遊騎車，務必注意孩子安全。

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，卻有隱藏危機，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞車禍，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護車無法開進，急救後送困難。圖／醫師徐浩恩提供
台中知名后豐鐵馬道騎車人多，卻有隱藏危機，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞車禍，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護車無法開進，急救後送困難。圖／醫師徐浩恩提供

救護車 電動自行車 車道 醫師 警察 車禍 緊急救護

