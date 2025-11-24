知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護車無法開進，只能停在約700公尺舊鐵橋另一端車道，警察騎警用機車載家屬抱著受傷的幼童坐機車後座上面，後送到遠處救護車上，才能輾轉送醫。

台中市觀旅局表示，為維護騎乘自行車遊客安全，呼籲民眾遵守速限時事25公里、勿跨越車道以及有緊急需求時，往兩側停靠，讓出緊急救護通道等相關規定，後續市府將視現況需求增加相關公告，以提醒遊客注意安全。

觀旅局說，后豐鐵馬道為舊山線鐵道改建，其中9號隧道具有百年歷史，及花樑鋼橋屬歷史建築，兩設施寬度約2.5公尺，無法設置通道。

醫師徐浩恩表示，昨天下午3時20左右，他與妻各騎一輛親子電動自行車，載孩子，騎后豐鐵馬道，經過舊鐵橋(花樑鋼橋)，在九號隧道南側入口，看到這起車禍。

一名看起來國小低年級的幼童躺在車道上，右耳持續冒血，一直尖叫、意識不清楚、無法溝通，他與妻停下協助，據現場當事人及家屬敘述，幼童和一輛電動車相撞，頭部著地後右耳道開始流血，他看到幼童尿失禁，瞳孔放大對照光無反應，雖然四肢尚有活動無抽搐，但雙眼間斷往上翻白眼。

醫師徐浩恩說這些現象很可能顱內受傷、顱底骨折，因此不敢貿然移動，先盡量讓幼童平躺，他與其他路人，擋住前後路過車流和民眾，避免二次車禍

徐浩恩表示，雖然第一時間就叫救護車，但救護車開不進來，只能停在約700公尺，舊鐵橋另一端車道，最後只好由一位騎警用機車的警察，讓家屬抱著受傷的兒童，坐在機車後座上面，經過鐵橋，後送到遠處救護車上，才能輾轉送醫。

他與熱心民眾曾詢問是否能用擔架後送幼童，但現場狀況也很為難，路過人車非常多，幾百輛自行車、電動車、觀光客川流而過，救護車開不進來，離現場很遠。如果用擔架床從救護車推到事故現場，單程7、800公尺，來回就是1.5公里，真的很遠。

他說這個地點一旦發生車禍，傷者後送是大問題，尤其是發生骨折、疑似體腔內出血、腦部受傷、頸椎骨折，如果只能用機車後送，那是很可能造成二次傷害，但路面狹窄連救護車要開出去都危險。

救護車旁駕駛和救護員都在車上，無人能協助交管，旁邊繼續一大堆自行車、遊客經過，幾乎就貼著車身而過，但救護車需要迴轉才能開出去，現場很容易再次發生意外。眾人又協助現場交管，阻擋遊客和人車，救護車才能順利迴轉開出鐵馬道。