快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

想領嘉年華免費水果！獨居6旬婦迷航街頭 想不起回家的路

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化69歲葉姓婦人獨居生活，昨天原本想參加彰化市果菜市場3千份免費水果發放，但抵達時水果限量早發光，她準備回家時腦中一片空白，想不起回家的路，在車流大的彰鹿路上不知如何是好，有民眾見狀報案，員警到場了解，將她護送回家。

彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡於昨天晚上7點多獲民眾焦急報案，指稱在彰化市彰鹿路上有位老婦人神情慌張、來回踱步，似乎迷失方向；巡邏員警迅速趕抵現場，立刻上前安撫並展開身分查證。

員警詢問婦人問題，但她記憶混亂、語意斷續，回答時常停頓、前後矛盾，讓辨識身分困難重重。但員警不放棄，反覆陪聊、循序引導，最後終於串起零碎線索，確認她為69歲葉姓婦人居住在和美鎮，獨居生活。

葉婦表示，當日下午獨自前往彰化市果菜市場參加嘉年華活動，想領免費水果，未料準備返家時腦中竟突然一片空白，完全想不起回家的路。

隨著天色漸暗，葉婦又僅穿著薄衣，獨自在車流大、緊鄰高速公路的要道上徘徊，相當危險。員警在確認其身體狀況無虞後，立即以巡邏車護送返家，沿途關心其身體狀況，抵達住處後，婦人頻頻向警方道謝，表示若不是員警及時出現，不知道今晚會走到哪裡去。

彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，員警關心後將她送回家中。圖／警方提供
彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，員警關心後將她送回家中。圖／警方提供
彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，民眾報案後員警前往關心。圖／警方提供
彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，民眾報案後員警前往關心。圖／警方提供
彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，員警進一步了解身分後將她送回家中。圖／警方提供
彰化69歲葉姓婦人昨天獨自在彰化市彰鹿路迷航，員警進一步了解身分後將她送回家中。圖／警方提供

彰化 水果 獨居

延伸閱讀

臺北市馬場町馬術邀請賽暨馬術嘉年華盛大登場

八里多元文化嘉年華登場 新住民舞蹈、市集吸人潮

桃園仙草嘉年華9大「酷洛米」主題裝置穿梭紫色花海

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

相關新聞

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

75歲陳姓老翁今天上午10時許駕車行經高市鐵道街與正義路口時，遇紅燈疑恍神誤將油門當煞車踩，車子暴衝鏟飛前方5輛機車...

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

劉姓男子今上午駕駛民間救護車沿台北市建國高架道路行駛，擦撞前方李姓男子駕駛休旅車後，被後方鄭姓男子駕駛遊覽車追撞，劉輕傷...

台中南區移工墜落鷹架11樓墜2樓 左臉不見急救無效今身亡

台中市南區復興路一處工地昨天下午1時許，傳出有外籍移工從11樓的鷹架墜落2樓，救護車到場時，年約33歲的外籍移工左臉有開...

知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

台中知名后豐鐵馬道騎車人多，醫師徐浩恩昨天與妻在九號隧道南側入口看到幼童與腳踏車相撞，幼童疑有顱內受傷，此處車道狹窄救護...

男子酒後持西瓜刀在社區遊蕩！民眾恐慌 員警壓制奪刀化解危機

龍姓男子今天涉嫌持西瓜刀，在基隆市百福社區遊蕩，造成民眾恐慌。員警獲報到場，發現他有喝酒，依警察職權行使法加以管束，並將...

台南消防局導入幫浦消防車提升滅火速度與火場應變 竹縣消防局來取經

台南市消防局率全國之先投入幫浦消防車研發，導入救災讓初期滅火速度與巷弄火場應變上大幅提升，新竹縣消防局今天至台南參訪；市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。