想領嘉年華免費水果！獨居6旬婦迷航街頭 想不起回家的路

彰化69歲葉姓婦人獨居生活，昨天原本想參加彰化市果菜市場3千份免費水果發放，但抵達時水果限量早發光，她準備回家時腦中一片空白，想不起回家的路，在車流大的彰鹿路上不知如何是好，有民眾見狀報案，員警到場了解，將她護送回家。

彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡於昨天晚上7點多獲民眾焦急報案，指稱在彰化市彰鹿路上有位老婦人神情慌張、來回踱步，似乎迷失方向；巡邏員警迅速趕抵現場，立刻上前安撫並展開身分查證。

員警詢問婦人問題，但她記憶混亂、語意斷續，回答時常停頓、前後矛盾，讓辨識身分困難重重。但員警不放棄，反覆陪聊、循序引導，最後終於串起零碎線索，確認她為69歲葉姓婦人居住在和美鎮，獨居生活。

葉婦表示，當日下午獨自前往彰化市果菜市場參加嘉年華活動，想領免費水果，未料準備返家時腦中竟突然一片空白，完全想不起回家的路。