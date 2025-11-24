台南民間環保回收車疑車速過快失控 連撞路邊6車、波及民宅與變電箱

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲龔姓男子今天上午10時許，駕駛民間公司環保回收車自台南市安平居和緯路左轉進入民權路四段時，疑因車速過快、轉彎幅度過大而失控，先後擦撞騎樓下停放的5輛汽車及1部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱，所幸無人受傷，警方已展開調查。

台南市警第四分局指出，龔的酒測值為0，詳細事故原因仍待進一步調查釐清；據現場店家表示，當時聽到「碰、碰、碰、碰」，很大聲的連續撞擊聲，很恐怖，大家都跑出去看，才看到這輛垃圾車連撞了好幾台車，好險沒有撞到人。

47歲龔姓男子駕駛民間公司環保回收車先後擦撞騎樓下停放的5輛汽車及1部機車，並波及一處民宅鐵捲門及台電變電箱。記者袁志豪／翻攝
