聽新聞
0:00 / 0:00
影／好身手！機車撞轎車騎士快閃「人車分離」 地面滑行後秒站立
宜蘭蘇澳市區發生一起轎車撞機車事故，轎車在道路網狀線左轉時，不慎與對向直行機車側撞，35歲騎士雖緊急煞車仍撞上，但在要撞上的一刻，騎士機警放掉機車「人車分離」，人身往左閃，朝轎車車尾噴飛，滑行幾公尺後立馬站起， 奇蹟式地車毀、人安好。
車禍影片曝光後，民眾覺得「好險」、「機車騎士身手好」、「如何閃開？人才沒撞上」、「太神奇了」、「這年輕人，反應好快」。
蘇澳警分局今天表示，車禍發生在11月22日上午8時許，地點位於中山路與蘇南路口市區。51歲陳姓男子駕駛自小客，行經該路段左轉彎時，不慎與對向直行由35歲胡男騎乘的機車發生側撞，撞擊點位於轎車右後方側門，機車毀損嚴重，但騎士幾乎毫髮無傷。
經調出監視器影片，直行機車煞不住車撞上時，機車騎士瞬間往左閃，雙方放掉的機車撞上轎車後，他整個人往轎車尾後方噴飛出去，摔倒在地滑行數公尺後，行動敏捷馬上站起來，拍拍身上髒汙，朝向撞車地點走去。
警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因待後續釐清，呼籲駕駛人轉彎時應注意周遭動態，並保持適當安全間距，維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言