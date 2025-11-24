新店騎士逆向跨雙黃線 猛撞對向機車噴飛驚險畫面曝光

新北市74歲高男昨晚9時許騎機車行經新店區安康路時，竟跨越雙黃線駛入對向車道疑欲左轉，與對向62歲朱男騎乘的機車發生碰撞，2人連人帶車噴飛倒地。高男顱內出血目前還在醫院治療中，朱男則擦傷無大礙。雙方均無酒駕，肇事原因待查。

新店警方昨天晚間9時29分接獲報案，新店區安康路二段250號前發生車禍事故。新店分局交通分隊及轄區派出所警員到場經查，74歲高男騎機車沿安康路二段往新店方向行駛時，疑欲左轉進入安康路二段242巷，竟跨越雙黃線直接駛入對向車道，與對向外側車道62歲朱男騎乘的機車發生碰撞。