聽新聞
0:00 / 0:00
新店騎士逆向跨雙黃線 猛撞對向機車噴飛驚險畫面曝光
新北市74歲高男昨晚9時許騎機車行經新店區安康路時，竟跨越雙黃線駛入對向車道疑欲左轉，與對向62歲朱男騎乘的機車發生碰撞，2人連人帶車噴飛倒地。高男顱內出血目前還在醫院治療中，朱男則擦傷無大礙。雙方均無酒駕，肇事原因待查。
新店警方昨天晚間9時29分接獲報案，新店區安康路二段250號前發生車禍事故。新店分局交通分隊及轄區派出所警員到場經查，74歲高男騎機車沿安康路二段往新店方向行駛時，疑欲左轉進入安康路二段242巷，竟跨越雙黃線直接駛入對向車道，與對向外側車道62歲朱男騎乘的機車發生碰撞。
從監視器畫面發現，2車碰撞後2人當場噴飛重摔倒地，救護人員到場發現高男顱內出血，經送醫急救後生命跡象已穩定，目前由院方持續觀察治療中。朱男則是全身多處擦挫傷，經治療後已自行出院。警方經酒測發現雙方均無酒駕，確切肇責歸屬仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言