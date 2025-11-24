台中逢甲商圈店鋪全面燃燒一人脫險 濃煙竄天畫面曝光

台中市西屯區逢甲商圈福星路的店舖今天上午起火，消防隊到場時，店舖已全面燃燒，延燒二戶，消防隊引導受困民眾就地避難，隨後安全救出，沒有送醫，詳細起火原因待查。

台中市消防局在今天上午11時8分獲報西屯區福星路有民宅火警，經派遣第八大隊、轄區水湳分隊等8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名，現場由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

經查，起火建築物為5層樓建物，濃煙竄出，火勢在11時29分控制，11時38分撲滅。

現場1名人受困於福星路建物1樓後側已引導就地避難，11時27分由消防隊接觸受困民眾，11時29分將受困男子，無明顯外傷，拒絕送醫救出。