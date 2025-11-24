台中逢甲商圈店鋪全面燃燒一人脫險 濃煙竄天畫面曝光
台中市西屯區逢甲商圈福星路的店舖今天上午起火，消防隊到場時，店舖已全面燃燒，延燒二戶，消防隊引導受困民眾就地避難，隨後安全救出，沒有送醫，詳細起火原因待查。
台中市消防局在今天上午11時8分獲報西屯區福星路有民宅火警，經派遣第八大隊、轄區水湳分隊等8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名，現場由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。
經查，起火建築物為5層樓建物，濃煙竄出，火勢在11時29分控制，11時38分撲滅。
現場1名人受困於福星路建物1樓後側已引導就地避難，11時27分由消防隊接觸受困民眾，11時29分將受困男子，無明顯外傷，拒絕送醫救出。
消防局初估，現場燃燒面積初估約30平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言