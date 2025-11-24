女山友登台東都蘭山跌倒腦震盪 警義消21人花4小時救援下山
13人登山團昨天下午攀登台東都蘭山步道，其中60歲李姓女山友跌倒導致頭部撕裂傷，消防隊獲報上山協助救援，因傷患疑似腦震盪，中途又在醫師指導下設行動急診室進行急救救護，花費4小時才將人順利搬運下山就醫，今早順利出院。
昨天下午2時44分，李姓女山友不慎跌倒，頭部遭受撞擊造成撕裂傷，因傷勢嚴重無法自行下山，同行隊友立刻打電話通報申請救援。
台東縣消防局指出，都蘭分隊出勤警消7人及義消14人上山，4時25分在登山步道上接觸患者，女傷患頭部有明顯撕裂傷、生命徵象穩定，但一直出現嘔吐症狀，疑似腦震盪。
考量傷者頭部傷勢及嘔吐情形不宜行走，救護人員透過醫療指導醫師現場連線，在都蘭山2.5公里處設行動急診室，建立靜脈輸液及斷血炎(transamin)、清洗傷口、包紮止血等處置，以維持緊急傷病患之血壓及止血。
消防局說，初步處理後，隨後以捲式擔架將患者妥善包覆，固定後接駁搬運下山，順利於晚間8時20分運送至登山口，送往馬偕醫院進行後續檢查。
院方表示，患者頭部撕裂傷、左眼腫脹，經診斷有輕微腦震盪，經治療縫合，今天上午6時已經離院。
