快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

女山友登台東都蘭山跌倒腦震盪 警義消21人花4小時救援下山

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

13人登山團昨天下午攀登台東都蘭山步道，其中60歲李姓女山友跌倒導致頭部撕裂傷，消防隊獲報上山協助救援，因傷患疑似腦震盪，中途又在醫師指導下設行動急診室進行急救救護，花費4小時才將人順利搬運下山就醫，今早順利出院。

昨天下午2時44分，李姓女山友不慎跌倒，頭部遭受撞擊造成撕裂傷，因傷勢嚴重無法自行下山，同行隊友立刻打電話通報申請救援。

台東縣消防局指出，都蘭分隊出勤警消7人及義消14人上山，4時25分在登山步道上接觸患者，女傷患頭部有明顯撕裂傷、生命徵象穩定，但一直出現嘔吐症狀，疑似腦震盪。

考量傷者頭部傷勢及嘔吐情形不宜行走，救護人員透過醫療指導醫師現場連線，在都蘭山2.5公里處設行動急診室，建立靜脈輸液及斷血炎(transamin)、清洗傷口、包紮止血等處置，以維持緊急傷病患之血壓及止血。

消防局說，初步處理後，隨後以捲式擔架將患者妥善包覆，固定後接駁搬運下山，順利於晚間8時20分運送至登山口，送往馬偕醫院進行後續檢查。

院方表示，患者頭部撕裂傷、左眼腫脹，經診斷有輕微腦震盪，經治療縫合，今天上午6時已經離院。

一名女山友跌倒受傷，警義消21人合力接駁搬運下山就醫，所幸傷勢無礙已經出院休養。圖／台東縣消防局提供
一名女山友跌倒受傷，警義消21人合力接駁搬運下山就醫，所幸傷勢無礙已經出院休養。圖／台東縣消防局提供
一名女山友跌倒受傷，警義消21人合力接駁搬運下山就醫，所幸傷勢無礙已經出院休養。圖／台東縣消防局提供
一名女山友跌倒受傷，警義消21人合力接駁搬運下山就醫，所幸傷勢無礙已經出院休養。圖／台東縣消防局提供

患者 醫師 山友 消防隊 救護人員

延伸閱讀

男登加里山腳踝脫臼 21消防員接力8小時漏夜搬下山

全國呼吸道插管競賽 宜蘭消防獲優等

台中算命師欠527萬賭債 慘遭動私刑灌酒脫衣 還要半蹲提水桶

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

相關新聞

武嶺看日出遇意外！19歲現役舉重好手騎車跌邊坡不治

台北某大學的19歲鄭姓女大生與學姊分騎兩部機車，從北部南下去武嶺看日出，昨天返程行經台中市霧峰產業道路時，疑因疲勞駕駛不...

台中逢甲商圈店鋪全面燃燒一人脫險 濃煙竄天畫面曝光

台中市西屯區逢甲商圈福星路的店舖今天上午起火，消防隊到場時，店舖已全面燃燒，延燒二戶，消防隊引導受困民眾就地避難，隨後安...

影／好身手！機車撞轎車騎士快閃「人車分離」 地面滑行後秒站立

宜蘭蘇澳市區發生一起轎車撞機車事故，轎車在道路網狀線左轉時，不慎與對向直行機車側撞，35歲騎士雖緊急煞車仍撞上，但在要撞...

新店騎士逆向跨雙黃線 猛撞對向機車噴飛驚險畫面曝光

新北市74歲高男昨晚9時許騎機車行經新店區安康路時，竟跨越雙黃線駛入對向車道疑欲左轉，與對向62歲朱男騎乘的機車發生碰撞...

女山友登台東都蘭山跌倒腦震盪 警義消21人花4小時救援下山

13人登山團昨天下午攀登台東都蘭山步道，其中60歲李姓女山友跌倒導致頭部撕裂傷，消防隊獲報上山協助救援，因傷患疑似腦震盪...

台中逢甲商圈店鋪今大火 延燒2戶傳一人受困已脫險

台中市西屯區逢甲商圈的一間店鋪，今天上午11時許起火燃燒，消防局派遣西屯等5個單位前往滅火，消防隊到場時，已全面燃燒，延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。