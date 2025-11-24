武嶺看日出遇意外！19歲現役舉重好手騎車跌邊坡不治

台北某大學的19歲鄭姓女大生與學姊分騎兩部機車，從北部南下去武嶺看日出，昨天返程行經台中市霧峰產業道路時，疑因疲勞駕駛不慎自撞後摔落邊坡，送醫不治。全案已報請檢察官相驗，以進一步釐清確切死因。

消息傳回學校，台北市這所大學校方表示，非常遺憾，會盡量協助家屬與安撫學生情緒，同時校方考慮發給鄭姓女學生畢業證書。

事後傳出，鄭姓女大生就讀北部知名大學，還是舉重選手，從國中時就喜練舉重，臉書上有許多她和朋友的舉重相關照片，並曾在全中運奪得季軍的，上大學後也曾闖進全大運決賽，鄭女父母今上午將到台中配合驗屍和檢方調查，並為女兒處理後事。

據了解，鄭姓女大生國中三年級時，代表學校參加110度全中運舉重女子組81公斤級獲得第3名，高一也在全中運獲得第6名。114年度全大運還進入決賽。在110年度全中運頒獎照片中，她留著短髮，面帶微笑舉著校旗，顯露得獎的喜悅。