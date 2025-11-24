高雄7旬獨居翁在家死亡多日屍體腐爛 身旁10餘隻狗圍繞

高雄77歲劉姓老翁獨居在三民區老舊透天厝，因多日未出門，鄰居昨聞異味通知姪子和警消破門進入，赫見老翁倒臥在地，屍體浸在水漬中已浮腫腐爛，身旁還有10餘隻狗圍繞，警方檢視遺體完整，幸未被狗啃食，已報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，劉姓老翁膝下無子女，退休後獨居在金獅湖附近的老舊透天厝，但平日生活衛生習慣不佳，長髮飄散且家中堆積雜物，劉翁在家中飼養10多隻流浪犬，為照顧流浪犬還將家門口用柵欄圍起來，平時會去四處撿廚餘帶回餵狗吃，因家中環境和行為，被列為社區頭痛人物。

劉翁平常偶而會和姪子聯繫，由於鄰居聞到劉家飄散異味，多日未見劉翁出門，通知姪子，警消接獲報案後，昨天下午3點多破門後發現老翁倒臥在地，遺體已浮腫，因地上有些積水，部分遺體還腐爛。