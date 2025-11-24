快訊

老婦昨日獨自從家中外出，卻忘記回家的路。圖：讀者提供

桃園市楊梅區有一名86歲黃陳姓失智老婦，昨(23)日獨自從家中外出，卻忘記回家的路，晚間19時許在民族路五段附近徘徊。楊梅警分局獲報後立即趕赴現場協助，最終順利協助老婦人平安返家。

家中若有失智長者，建議於衣物縫上聯絡資訊或申請防走失手鍊。圖：讀者提供

頭洲派出所說明，警員黃明浩到場後立即關懷迷路的老婦人，交談過程中發現老婦人疑似因失智的關係，語言表達能力有限，無法清楚回答員警的提問，也明顯不知道如何返家。而當時夜晚天氣稍冷，為避免老婦人受寒，員警便先行將她帶回派出所休息，安撫情緒後並透過耐心詢問及多方查證的方式，終於確認其身分，隨後聯繫上家屬將老婦人平安帶返家。家屬表示老婦人居住於桃園市觀音區武威里，平日家人均外出上班，雖仍能自理生活，但時常趁家人不在時獨自外出，導致多次迷途情形發生。家屬對警方的熱心且迅速協助深表感謝。

楊梅分局呼籲，家中若有失智長者，建議於衣物縫上聯絡資訊或申請防走失手鍊，以降低走失風險，共同守護長者安全。若家屬或民眾發現失智長者迷途，可立即撥打110專線聯絡警方提供協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡婦1原因徘徊路旁 楊梅警暖心助她返家

老婦 失智 桃園

