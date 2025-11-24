男登加里山腳踝脫臼 21消防員接力8小時漏夜搬下山

快訊

中央社／ 苗栗縣24日電

一行6人登山隊伍攀登苗栗南庄加里山，其中1名男子滑倒腳踝脫臼；消防局接獲通報，分3梯次共調派21人上山，徒步接力搬運，耗時8個多小時，終於順利協助患者就醫。

苗栗縣消防局今天指出，22日下午2時許接獲通報，一行6人相約攀爬南庄鄉加里山，行經三角點下方約5分鐘路徑，其中1名山友不慎滑倒受傷，左腳踝閉鎖性骨折，痛到無法站立、行走，南庄消防分隊立即出動3梯次人車，包含警義消在內，總共調派21人上山救援。

消防局表示，救難人員於當天晚間7時許接觸傷患，先以軟式護木對傷處進行固定並以SKED（捲式擔架）打包後下撤；儘管捲式擔架適用於山區救援，不過救援過程全部都必須靠人力推、拖、拉、抬，十分耗費體力，加上夜間在山林中視線不良，面臨超過45度陡坡及濕滑路徑，搶救的每一個步伐都充滿考驗。

經過救難隊員全力合作，終在隔天凌晨3時許，順利把傷患搬運至登山口，並由救護車送往為恭醫院救治；光是徒步搬運就超過8小時，救援過程極為辛苦，所幸傷患平安，也讓消防隊員感到欣慰。

苗栗縣消防局提醒民眾，自然山林雖然美好，但風險也真實存在，如果有計畫登山健行，出發前應先做好體能評估、備齊頭燈、保暖衣物與行動電源等裝備，同時最好結伴同行、注意天候，做好準備、尊重山林，才能享受登山樂趣，並確保安全回家。

