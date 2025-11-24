友人接到訊息察覺異狀報案 警與消破門進屋見他頭部中彈

基隆市李姓男子昨晚傳訊息給友人，友人擔心出意外，前往李男租屋處，發現無人回應。消防局接獲報案會同警方破門，進屋後在浴室看到李男頭部中槍，送醫不治。警方封鎖現場，查扣槍、彈，初步調查李男有債務，死因待報請檢察官相驗釐清。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚近7時，接獲男子報案，指有人在屋內昏迷，但門打不開。消防人員通報警方共同到場，破門進屋後，發現年約40歲獨自居住的李男，倒在主臥室浴廁內，頭部有疑似槍傷，意識昏迷。

消防員將李男送往基隆長庚醫院急救，醫師發現李男頭部中彈位置靠近太陽穴，生命徵象微弱，急救無效宣告死亡。

警方封鎖現場採證，查扣內的1把手槍及10多發子彈，將屋內2名男子帶回派出所，並通知李男家屬製作筆錄，釐清案發經過，並追查槍枝持有者及來源。

李男有幫派背景，昨晚送醫時，20多名友人到急診室關心他的傷勢。警方初步調查，李男疑積欠債務，昨晚傳訊息給友人透露輕生訊息，他也傳訊給一對兒女。兩名友人急忙前往他的租屋處，但發現無人應門，進屋後發現已發生意外。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980