林男發現異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。圖：讀者提供

桃園市昨(23)日下午15時25分許，一名66歲的林姓男子駕駛小客車，行經國道1號北向68.3公里楊梅路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於16時23分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。圖：讀者提供

國道警方接獲通報，國1楊梅路段有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，同時交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，封閉外側路肩處理。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1楊梅段火燒車！駕駛急停路肩驚險逃脫