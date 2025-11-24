快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

香港籍68歲婦高雄饗食天堂用餐噎住OHCA…護理師跳出急救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

來台觀光的68歲張姓老婦昨晚7時41分許和家人到夢時代購物中心饗食天堂用餐，沒料，疑遭異物噎住，當場倒地失去呼吸心跳，據了解，當時也在吃飯的一名護理師見狀幫忙施以急救，直到救護員抵達接手，張婦被送醫，目前仍在加護病房觀察。

據了解，張姓老婦是香港籍，和親友來台觀光，昨晚前往高雄夢時代購物中心饗食天堂消費，用餐吞嚥時疑似遭食物噎住，當場臉色發白倒地，失去呼吸心跳，消防局出動2車4人前往，抵達時，一名當時也在用餐的護理師先替張施以急救，救護員接手時，發現張婦已OHCA，緊急急救後，由救護車處置後送醫。

張姓老婦的兒子陪同就醫，到院急救後，已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察。

饗食天堂業者昨晚發出聲明指出，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。

香港籍老婦昨晚7點多在夢時代購物中心饗食天堂用餐疑遭異物噎住，失去呼吸心跳被救護員緊急送醫。圖／讀者提供
香港籍老婦昨晚7點多在夢時代購物中心饗食天堂用餐疑遭異物噎住，失去呼吸心跳被救護員緊急送醫。圖／讀者提供

老婦 護理師 加護病房 OHCA 饗食天堂

延伸閱讀

高雄夢時代饗食天堂傳意外…7旬婦疑遭異物噎住 失去呼吸心跳送醫

彰化2釣客疑失足雙雙不治 直升機出動吊掛救援危急畫面曝光

TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情

高雄市長初選／賴瑞隆發表北高雄願景 不跟進林岱樺辦大型造勢

相關新聞

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

新北市汐止區1間鐵皮工廠今天上午9時許發生火警，由於該鐵皮工廠是烤漆工廠存放許多易燃物，火勢一度延燒還竄出大量火舌濃煙。...

高雄7旬獨居翁在家死亡多日屍體腐爛 身旁10餘隻狗圍繞

高雄77歲劉姓老翁獨居在三民區老舊透天厝，因多日未出門，鄰居昨聞異味通知姪子和警消破門進入，赫見老翁倒臥在地，屍體浸在水...

友人接到訊息察覺異狀報案 警與消破門進屋見他頭部中彈

基隆市李姓男子昨晚傳訊息給友人，友人擔心出意外，前往李男租屋處，發現無人回應。消防局接獲報案會同警方破門，進屋後在浴室看...

香港籍68歲婦高雄饗食天堂用餐噎住OHCA…護理師跳出急救

來台觀光的68歲張姓老婦昨晚7時41分許和家人到夢時代購物中心饗食天堂用餐，沒料，疑遭異物噎住，當場倒地失去呼吸心跳，據...

台中大里霧峰間的西柳橋下清晨火警 赫然發現一具男屍

台中市大里和霧峰交界的西柳橋下，清晨晨傳出火警，消防人員據報趕抵，發現1名男子因火勢被燒死，已通報警方處理。警方初步查出...

越南失聯移工見警心虛闖紅燈露餡…棄車逃5人 警民合作1人落網

台中市第二警分局警員近日巡邏時，發現一輛轎車疑看到警方後心虛，隨即闖紅燈，警方見狀欲攔查，該車駕駛、乘客棄車逃逸，民眾目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。