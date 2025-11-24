聽新聞
香港籍68歲婦高雄饗食天堂用餐噎住OHCA…護理師跳出急救
來台觀光的68歲張姓老婦昨晚7時41分許和家人到夢時代購物中心饗食天堂用餐，沒料，疑遭異物噎住，當場倒地失去呼吸心跳，據了解，當時也在吃飯的一名護理師見狀幫忙施以急救，直到救護員抵達接手，張婦被送醫，目前仍在加護病房觀察。
據了解，張姓老婦是香港籍，和親友來台觀光，昨晚前往高雄夢時代購物中心饗食天堂消費，用餐吞嚥時疑似遭食物噎住，當場臉色發白倒地，失去呼吸心跳，消防局出動2車4人前往，抵達時，一名當時也在用餐的護理師先替張施以急救，救護員接手時，發現張婦已OHCA，緊急急救後，由救護車處置後送醫。
張姓老婦的兒子陪同就醫，到院急救後，已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察。
饗食天堂業者昨晚發出聲明指出，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。
