越南失聯移工見警心虛闖紅燈露餡…棄車逃5人 警民合作1人落網

台中市第二警分局警員近日巡邏時，發現一輛轎車疑看到警方後心虛，隨即闖紅燈，警方見狀欲攔查，該車駕駛、乘客棄車逃逸，民眾目擊發現，指引警方車內人士逃逸方向，警方順利查獲越南籍阮姓移工，確認已失聯2年，將依入出國移民法遣送出境。

第二警分局文正所警員謝宜宏在13日上午8時許，在北區五權路巡邏時，發現一輛轎車駕駛疑看到警方後心虛，隨即在中清路與五權路闖紅燈，警方前往盤查，該車駕駛非但不依警方指示受檢，反而加速逃逸，後因困於車陣之中，棄車逃逸。

車內駕駛、乘客5人棄車四竄，警方查緝後，有熱心民眾指引車內人士逃逸方向，順利查獲逃逸的越南籍阮姓男子（26歲），也查出阮男已被通報失聯2年，才會見員警巡邏心虛逃逸，所幸在警民共同努力下，順利將他查獲，全案將依入出國移民法，移送台中專勤隊後，將阮男遣送出境，後續持續查緝其他涉案人，釐清案發經過。