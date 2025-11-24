快訊

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

打擊假帳號！X推「關於此帳號」新功能 用戶所在地、改名次數都公開

反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一處大型社區內昨晚傳出槍響，李姓男子被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，查扣1把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，釐清男子死因與有無遭到脅迫。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚近7時接獲警方通報，指有名男子在廁所內「昏迷」，但門打不開。消防人員到場開門後，發現約40歲李男頭部有疑似槍傷，意識昏迷，將他送往基隆長庚醫院急救。

李男頭部中彈位置靠近太陽穴，送往醫院搶救時，生命徵象微弱，急診醫師急救無效，宣告死亡。李男送醫時，急診室外聚集20多名友人關心他的傷勢。

警方封鎖現場，查扣廁所內的手槍及子彈，並將屋內2人帶回製作筆錄，釐清案發經過，並追查槍枝持有者及來源。李男已死亡，今將報請基隆地檢署檢察官相驗釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市一處社區傳出槍響，李男被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，釐清男子死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區傳出槍響，李男被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，釐清男子死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區傳出槍響，李男被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，釐清男子死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一處社區傳出槍響，李男被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，釐清男子死因。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 廁所 死亡 槍響 槍枝 消防人員

延伸閱讀

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

明晚東北季風再增強 周三清晨最冷中部以北探14度

媽媽62歲失智，她從家屬到營造失智友善社區，把思念化為力量

基隆兩天一夜慢旅時光　山海之間的閱讀與呼吸

相關新聞

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

基隆市一處大型社區內昨晚傳出槍響，李姓男子被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，查扣1把手槍及10多發子彈...

基隆88歲獨居翁身綁連珠炮 站在廟內天公爐前引爆身亡

基隆市八十八歲湯姓老翁昨天上午到住家附近宮廟，站在天公爐前點燃身上的連珠炮，腹部當場炸出傷口，臟器外露，送醫不治。湯翁是...

台鐵七堵站列車遭塗鴉…延誤發車 警方追查

台鐵七堵站昨早開往基隆列車，第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己人」...

疑變換車道不當…台南國8安定段2車車禍 駕駛竟棄車烙跑了

台南國道8號安定路段東向約6.9公里處今晚6點多發生一起車禍，一輛自小客車疑變換車道時，不慎撞擊同向車道由50歲曾姓女子...

社會老化準備不足 學者示警高齡極端行為非個案

湯姓老翁點燃身上連珠炮不治，台北大學社工系教授曾敏傑說，台灣人口老化帶來的身心挑戰漸浮現，高齡長者極端行為事件不會是個案...

高雄夢時代饗食天堂傳意外…7旬婦疑遭異物噎住 失去呼吸心跳送醫

高雄市一名年約68歲張姓老婦今晚7時41分許在夢時代購物中心內的饗食天堂用餐時，疑遭異物噎住，當場倒地，失去呼吸心跳，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。