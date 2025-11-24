基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫
基隆市一處大型社區內昨晚傳出槍響，李姓男子被人發現在頭部中彈，送醫不治。警方封鎖現場採證調查，查扣1把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，釐清男子死因與有無遭到脅迫。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚近7時接獲警方通報，指有名男子在廁所內「昏迷」，但門打不開。消防人員到場開門後，發現約40歲李男頭部有疑似槍傷，意識昏迷，將他送往基隆長庚醫院急救。
李男頭部中彈位置靠近太陽穴，送往醫院搶救時，生命徵象微弱，急診醫師急救無效，宣告死亡。李男送醫時，急診室外聚集20多名友人關心他的傷勢。
警方封鎖現場，查扣廁所內的手槍及子彈，並將屋內2人帶回製作筆錄，釐清案發經過，並追查槍枝持有者及來源。李男已死亡，今將報請基隆地檢署檢察官相驗釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
