社會老化準備不足 學者示警高齡極端行為非個案

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

湯姓老翁點燃身上連珠炮不治，台北大學社工系教授曾敏傑說，台灣人口老化帶來的身心挑戰漸浮現，高齡長者極端行為事件不會是個案；過去未建立足夠的老化教育與預防網絡，關鍵在「我們還沒學會變老」，應從自我察覺教育著手，再透過家庭與社區強化連結。

曾敏傑表示，日本早進入超高齡社會，已多次出現高齡者因無法適應身心退化而產生的脫序與犯罪行為；社會不應以個別意外看待，要理解背後反映的是整體老化速度超越社會安全網布建。

他說，高齡者極端行為往往源自發生前十至十五年的累積，包括初期失智未被察覺，或中高齡沒提前準備老後生活，還有家庭支持弱化、社會參與不足等。「六十五歲才談老年生活太晚了。」應從四十五至五十歲啟動，把身體、心理、財務、社會連結都納入老化準備。

高齡者面對退休、失能恐懼、朋友減少、自律神經失調、對失智焦慮等多重壓力下，容易發生隱性憂鬱，甚至出現幻想、過度擔心或思考能力下降，這些往往不會被察覺，若缺乏早期支持，可能成為極端行為背後關鍵因素。

他認為，獨居不是問題，孤獨才是，尤其是被迫獨居且缺乏家庭功能者，若伴隨疾病、憂鬱或社會隔離，就可能成為高風險族群。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，台灣過去高齡政策多半著重在特定疾病，如失智症或重大生理疾病，對心理狀態、家庭關係與社會連結重視不足。

她認為，高齡者應學會自我評估，了解自己身心變化並提前規畫人生，家屬也必須意識到，長者情緒波動可能與身心退化、疾病初期症狀或心理壓力有關，避免問題累積、失去最佳介入時機。

