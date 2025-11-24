聽新聞
0:00 / 0:00

基隆88歲獨居翁身綁連珠炮 站在廟內天公爐前引爆身亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

八十八歲湯姓老翁昨在<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>一處宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，當場炸傷倒地，送醫搶救不治。記者邱瑞杰／翻攝
八十八歲湯姓老翁昨在基隆一處宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，當場炸傷倒地，送醫搶救不治。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市八十八歲湯姓老翁昨天上午到住家附近宮廟，站在天公爐前點燃身上的連珠炮，腹部當場炸出傷口，臟器外露，送醫不治。湯翁是低收入戶，靠社福補助度日，檢警昨相驗排除他殺，家屬無異議，動機進一步調查。

意外地點位於調和街的「萬安堂」，祭祀大眾爺，是附近民眾聚會地點，行動不便湯姓老翁經常前往泡茶聊天。昨上午八時許消防局獲報宮廟內「氣爆」，到場見湯翁神情痛苦倒地，腹部臟器外露，傷勢嚴重，緊急送醫，昨下午一時許仍不治。

宮廟監視器拍下過程，湯姓老翁騎著加裝輔助後輪機車，下車走到天公爐旁，當時距離約兩公尺處一人在看報紙，兩人在泡茶聊天，另有一人剛從天公爐旁走過。

老翁面對神像，右手從口袋拿出打火機，點燃拿在左手的鞭炮引信，胸口一陣白煙，不到一秒就傳出爆炸，冒出白煙和火光，湯姓老翁應聲往後傾倒。現場的人聽到爆炸聲嚇一跳，三個坐在一旁民眾先起身閃避，接著報案求救。

警方查出湯姓老翁曾兩度到某商店購買成捲包裝連珠炮和六枚裝升空煙火，依現場採證爆裂物殘跡，研判老翁是點燃放在身上的連珠炮，造成爆炸。

老翁姪子說，老翁平時會騎車到他的公司逛，二人每周見面三、四次，最近並未察覺有異狀。老翁也常到宮廟和朋友泡茶聊天，不知為何出事。警方到老翁住處未發現書信，動機不明。

附近居民則說，湯翁近期作息有點異常，有時一天會到廟裡十多次，每次只坐一下就離開；有時候三更半夜也到廟裡，好像失眠。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，老邁後無力出海，約十年前把舢舨賣了。沒有結婚及生育子女，獨居多年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆 低收入戶 社福 爆炸 獨居

延伸閱讀

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

「活人棺」詐財！8旬翁欲匯19萬投資靈骨塔 警阻詐助保住老本

老漁民疑購買連珠炮 藏在夾克內在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

明晚東北季風再增強 周三清晨最冷中部以北探14度

相關新聞

基隆88歲獨居翁身綁連珠炮 站在廟內天公爐前引爆身亡

基隆市八十八歲湯姓老翁昨天上午到住家附近宮廟，站在天公爐前點燃身上的連珠炮，腹部當場炸出傷口，臟器外露，送醫不治。湯翁是...

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

基隆市湯姓老翁今天到常去走動的宮廟，點燃身上的鞭炮傷重死亡。基隆市消防局表示，爆竹靠得太近，甚至貼身引燃，爆炸瞬間產生的...

高雄夢時代饗食天堂傳意外…7旬婦疑遭異物噎住 失去呼吸心跳送醫

高雄市一名年約68歲張姓老婦今晚7時41分許在夢時代購物中心內的饗食天堂用餐時，疑遭異物噎住，當場倒地，失去呼吸心跳，消...

台中北屯日料店火警！5支瓦斯桶猛燒 釀1人燙傷、2人一度受困

台中市北屯區1間日式料理店今晚驚傳瓦斯起火，疑員工更換瓦斯桶不慎引燃，造成1名男性員工臉部燙傷，火勢蔓延5支共15公斤瓦...

台南山區自行車賽傳意外！選手擦撞倒地又遭後車撞擊 重傷送醫

台南「新玉門關」為山區經典公路自行車路線，今上午有民間業者在該路線舉行自行車聯名賽，孰料，參賽的黃姓選手騎經左鎮路段時，...

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

就讀台北某大學的鄭姓女大學生，今天上午10時27分騎車經過霧峰區民生路的北坑產業道路時，疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。