台鐵七堵站列車遭塗鴉 延誤發車 警方追查

聯合報／ 記者邱瑞杰胡瑞玲李隆揆／連線報導

台鐵七堵站昨早開往基隆的列車，第4節車廂遭塗鴉，警方介入追查中。圖／讀者提供
台鐵七堵站昨早開往基隆列車，第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己人」做的，鐵警調閱相關監視器畫面，追查可疑人員進出場站路線，將依刑法毀損罪、違反鐵路法等罪嫌送辦。

台鐵公司表示，此舉涉及違反鐵路法，最重可處7年徒刑，另將向當事人求償。

台鐵七堵站1108次司機員昨上午6時15分整備時，發現第4車車壁遭大面積塗鴉，立即通報鐵路警察局並更換編組。台鐵表示，疑似前晚收班後遭塗鴉，因第一時間無法清除，只能緊急更換車輛，導致早上6時49才分發車，延誤5分鐘。列車駛達基隆站後，緊接著安排7時14分從基隆開往新竹的班次，未受影響，準時發車。

鐵警表示，列車塗鴉行為涉犯刑法毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。鐵路法第68-2條也規定，竊取、毀壞重要鐵路站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，塗鴉行為常與「被看見」與「成就感」需求有關。創作者有機會「連同作品一起被看見」，也反映公共資源觀念相對薄弱。

蘇也說，近年陸續出現鐵路塗鴉事件，引發關注與討論，對部分創作者也可能形成「被強化的行為模式」。

