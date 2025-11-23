疑變換車道不當…台南國8安定段2車車禍 駕駛竟棄車烙跑了

台南國道8號安定路段東向約6.9公里處今晚6點多發生一起車禍，一輛自小客車疑變換車道時，不慎撞擊同向車道由50歲曾姓女子駕駛的車輛，孰料，該駕駛事發後竟棄車逃逸，曾女車輛則因失控撞擊外側護欄再撞上內側護欄，造成其唇部破皮受傷送醫，全案由國道警方偵辦中。

國道警方表示，後續將調閱沿線監控影像追查偵辦，同時呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見肇因，違反者可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警方也提醒，用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人之危害。