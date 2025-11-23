台南山區自行車賽傳意外！選手擦撞倒地又遭後車撞擊 重傷送醫

台南「新玉門關」為山區經典公路自行車路線，今上午有民間業者在該路線舉行自行車聯名賽，孰料，參賽的黃姓選手騎經左鎮路段時，疑在彎道處與其他選手擦撞倒地，又遭後方自小客車撞擊，重傷送醫，目前在成大醫院加護病房觀察中。

據了解，「新玉門關」路線途經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，路線爬坡起伏不小，屬於典型的丘陵賽道，對自行車友來說並不陌生。該路線每年有許多賽事活動舉辦，今天該場賽事活動邁入第7屆，吸引逾1800名選手參加。

警方今早7時多接獲報案，台20線約25公里處彎道上發生車禍，抵達現場發現，疑因自行車選手間碰撞，黃姓選手擦撞後倒臥內側車道，後方自小客車駕駛因路況變化突然來不及閃避，導致黃姓選手又遭撞擊，傷勢嚴重，由救護車緊急送往醫院救治，詳細車禍事故仍待調查釐清。

另外，今早不少民眾行經該路段發現，自行車選手在比賽途中未遵守交通號誌，右彎時疑似集體闖紅燈，對此，警方回應，該活動已通過路權使用申請，但比賽期間所有用路人仍需遵守號誌與標線，避免造成衝擊與危險。主辦單位強調，將再加強安全宣導。