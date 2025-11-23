快訊

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市湯姓老翁今天到常去走動的宮廟，點燃身上的鞭炮傷重死亡。基隆市消防局表示，爆竹靠得太近，甚至貼身引燃，爆炸瞬間產生的高壓碎片跟高溫，都可能有致命性的傷害，一定要保持安全距離，才不會受傷。

高齡88歲的湯姓退休老漁民，今天在平時常去宮廟，點燃放在腹部的連珠炮，腹部被炸出傷口，導致臟器外露，送醫不治。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯姓老翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，因為逐年老邁，無力出海，約10年前把舢舨賣了。因為沒有結婚和生育子女，目前獨居。這間宮廟祭祀「大眾爺」，是地方民眾聚會地點之一，湯姓老翁也常騎機車來跟大家泡茶聊天。

當地住戶說，感覺湯姓老翁近期的生活有點狀況，因為一天可能會到廟裡10多次，每次都只坐一下就離開。有時候三更半夜，也會騎車到廟裡來，好像是失眠，作息全亂了。至於老翁為何在廟裡點燃鞭炮，大家也不知道原因。

基隆市中正消防分隊長朱品豫說，爆竹的危害包括爆炸的衝擊力，高速的碎片飛散，會變得像彈片一樣，對人體產生穿刺或割傷。其次伴隨爆炸產生的高溫火焰會造成燙傷，另外就是有毒的煙霧或刺激性的氣體，也會傷害人體。

朱品豫表示，爆竹爆炸的本質上和軍方炮彈一樣，碎片速度很快，對人體產生比較深層的撕裂，就可能造成臟器外露。市售爆竹煙火點燃引爆時，如果靠人體太近，甚至貼身引爆，瞬間產生的高壓碎片跟高溫，都可能有致命性的傷害，所以使用合法爆竹也要保持安全距離。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市湯姓退休漁民今天在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湯姓退休漁民今天在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湯姓退休漁民今天在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湯姓退休漁民今天在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 爆炸 漁民 獨居

延伸閱讀

全國呼吸道插管競賽 宜蘭消防獲優等

老漁民疑購買連珠炮 藏在夾克內在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

「呼吸道插管暨心肺復甦術」全國競賽 南市消防救護隊員獲冠軍

軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」

相關新聞

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

基隆市湯姓老翁今天到常去走動的宮廟，點燃身上的鞭炮傷重死亡。基隆市消防局表示，爆竹靠得太近，甚至貼身引燃，爆炸瞬間產生的...

台中北屯日料店火警！5支瓦斯桶猛燒 釀1人燙傷、2人一度受困

台中市北屯區1間日式料理店今晚驚傳瓦斯起火，疑員工更換瓦斯桶不慎引燃，造成1名男性員工臉部燙傷，火勢蔓延5支共15公斤瓦...

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

就讀台北某大學的鄭姓女大學生，今天上午10時27分騎車經過霧峰區民生路的北坑產業道路時，疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡...

影／台南長髮女全身癱軟趴馬路…中年男想抱上車 警還原調查經過

一名長髮女子昨天下午1時許，全身癱軟趴在台南市中西區海安路二段旁馬路上，宛如失去意識，倒地不起；旁邊有一名中年男子打開車...

失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽...

台南山區自行車賽傳意外！選手擦撞倒地又遭後車撞擊 重傷送醫

台南「新玉門關」為山區經典公路自行車路線，今上午有民間業者在該路線舉行自行車聯名賽，孰料，參賽的黃姓選手騎經左鎮路段時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。