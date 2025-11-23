基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

基隆市湯姓老翁今天到常去走動的宮廟，點燃身上的鞭炮傷重死亡。基隆市消防局表示，爆竹靠得太近，甚至貼身引燃，爆炸瞬間產生的高壓碎片跟高溫，都可能有致命性的傷害，一定要保持安全距離，才不會受傷。

高齡88歲的湯姓退休老漁民，今天在平時常去宮廟，點燃放在腹部的連珠炮，腹部被炸出傷口，導致臟器外露，送醫不治。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯姓老翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，因為逐年老邁，無力出海，約10年前把舢舨賣了。因為沒有結婚和生育子女，目前獨居。這間宮廟祭祀「大眾爺」，是地方民眾聚會地點之一，湯姓老翁也常騎機車來跟大家泡茶聊天。

當地住戶說，感覺湯姓老翁近期的生活有點狀況，因為一天可能會到廟裡10多次，每次都只坐一下就離開。有時候三更半夜，也會騎車到廟裡來，好像是失眠，作息全亂了。至於老翁為何在廟裡點燃鞭炮，大家也不知道原因。

基隆市中正消防分隊長朱品豫說，爆竹的危害包括爆炸的衝擊力，高速的碎片飛散，會變得像彈片一樣，對人體產生穿刺或割傷。其次伴隨爆炸產生的高溫火焰會造成燙傷，另外就是有毒的煙霧或刺激性的氣體，也會傷害人體。

朱品豫表示，爆竹爆炸的本質上和軍方炮彈一樣，碎片速度很快，對人體產生比較深層的撕裂，就可能造成臟器外露。市售爆竹煙火點燃引爆時，如果靠人體太近，甚至貼身引爆，瞬間產生的高壓碎片跟高溫，都可能有致命性的傷害，所以使用合法爆竹也要保持安全距離。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980