台中北屯日料店火警！5支瓦斯桶猛燒 釀1人燙傷、2人一度受困

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區1間日式料理店今晚驚傳瓦斯起火，疑員工更換瓦斯桶不慎引燃，造成1名男性員工臉部燙傷，火勢蔓延5支共15公斤瓦斯桶，消防緊急到場撲滅，並救下受困2樓的另2名員工，還有用餐民眾吃到一半驚見起火緊急逃離，所幸火勢已撲滅，詳細案發原因釐清中。

消防指出，今晚6時17分獲報敦化街火警，派遣第八大隊、轄區四平分隊等5個單位，出動消防人員28名，現場由組員張宥朋擔任指揮官。

消防人員表示，起火建築是2樓鐵皮結構建物，1樓後側屋外有火煙竄出，火勢在晚間6時30分控制、40分撲滅。

經查現場疑似員工更換瓦斯桶時不慎起火，造成1名男性員工（35歲）臉部輕微燙傷，送往中國附醫治療中，消防員並使用雙節梯協助受困2樓的2名員工脫困，2人均無受傷。

消防統計，現場燃燒1樓戶外瓦斯桶（一共5支、每支15公斤），燃燒面積5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

北屯日式料理店今晚起火,現場疑員工更換瓦斯桶不慎引燃。圖/消防提供
北屯日式料理店今晚起火，現場疑員工更換瓦斯桶不慎引燃。圖／消防提供
北屯日式料理店今晚起火，現場疑員工更換瓦斯桶不慎引燃。圖／消防提供
北屯日式料理店今晚起火，現場疑員工更換瓦斯桶不慎引燃。圖／消防提供

